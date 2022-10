Nach dem Auf­stieg der Spiel­ver­ei­ni­gung Bay­reuth in die 3. Fuß­ball-Liga war eine lei­stungs­star­ke Flucht­licht­an­la­ge eine der Vor­aus­set­zun­gen für den Spiel­be­trieb. Da die Arbei­ten auf­wen­di­ger als geplant waren, konn­te die Mon­ta­ge nicht bis zum ersten Liga-Spiel am 22. Juli fer­tig­stellt wer­den. Jetzt, Mit­te Okto­ber, ist es aber so weit – und die Flut­licht­an­la­ge im Bay­reu­ther Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on steht für zukünf­ti­ge Spie­le und Fern­seh­über­tra­gun­gen zur Verfügung.