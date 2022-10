Die Erlan­ger Innen­stadt ver­wan­delt sich beim Fami­ly-Day am Sams­tag, den 22. Okto­ber, in eine gro­ße Erleb­nis­mei­le für Jung und Alt. Das City-Manage­ment Erlan­gen plant ein viel­sei­ti­ges Rah­men­pro­gramm vom Rat­haus bis zum Schloss­platz, von der Heu­waag­pas­sa­ge bis zum Boh­len­platz. Ein gro­ßes Büh­nen­pro­gramm mit Live DJ, Clown und Insek­ten­ho­tel basteln ist am Schloss­platz geplant.

Von der süd­li­chen bis zur nörd­li­chen Erlan­ger Innen­stadt gibt es an die­sem beson­de­ren Ein­kaufs­sams­tag vie­le Sta­tio­nen für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu ent­decken. An den zen­tra­len Plät­zen gibt es ver­schie­den­ste Show­pro­gram­me und Mit­mach­ak­tio­nen. Zusätz­lich bie­ten vie­le der in der Innen­stadt gele­ge­nen Betrie­be eige­ne Son­der­ak­tio­nen und Son­der­an­ge­bo­te an.

Auf dem Schloss­platz erwar­tet die Gäste ein gro­ßes Büh­nen­pro­gramm. DJ Kay Cool heizt bei coo­len Beats musi­ka­lisch ein. Zudem brin­gen ver­schie­de­ne Tanz­auf­füh­run­gen Stim­mung und Far­be auf die Büh­ne. Ein Clown treibt für alle Kids und Jung­ge­blie­be­nen sei­ne Spä­ße. Die Ver­kehrs­wacht bie­tet einen Über­schlags­si­mu­la­tor an. Zudem hat das Lie­gen­schafts­amt eine Ral­lye auf dem Markt­platz bis 14 Uhr geplant. Das Umwelt­amt macht die Klei­nen beim Insek­ten­ho­tel basteln spie­le­risch auf Umwelt und Natur auf­merk­sam. Eben­falls ist der HC Erlan­gen ver­tre­ten und es gibt eine Autoausstellung.

Wei­te­re Aktio­nen gibt es zum Bei­spiel am Huge­not­ten­platz, wo der THW sich mit zwei Ein­satz­fahr­zeu­gen prä­sen­tiert. Sport­li­che Chal­len­ges wie Bogen­schie­ßen und Disc-Golf ste­hen hier eben­falls auf dem Pro­gramm. Moder­ne E‑Mobilität gibt es dann im Süden am Beşik­taş-Platz bei einer Auto­aus­stel­lung zu entdecken.

Für den klei­nen und gro­ßen Hun­ger gibt es neben dem gastro­no­mi­schen Ange­bot in der Erlan­ger City zusätz­li­che Imbiss­stän­de sowie eine Aus­wahl an Food-Trucks am Bohlenplatz.

Bereits im Vor­feld haben vie­le Geschäf­te der Erlan­ger Innen­stadt Aktio­nen ein­ge­reicht und betei­li­gen sich am Fami­ly-Day. Das gesam­te Pro­gramm des Fami­ly-Day gibt es auf www​.erlan​gen​.info/​f​a​m​i​l​y​-​d​ay/.