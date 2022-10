Der För­der­ver­ein für die Bay­reu­ther Stadt­bi­blio­thek setzt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Mein Buch“ sei­ne neue Form der Prä­sen­ta­ti­on von außer­ge­wöhn­li­cher Lite­ra­tur fort. In der gemüt­li­chen Atmo­sphä­re des Café Samoc­ca im 2. Ober­ge­schoss von RW21 stel­len am 20. Okto­ber um 19.30 Uhr drei lite­ra­tur­in­ter­es­sier­te Frau­en unter dem Mot­to „Die Gen­der­de­bat­te in der Lite­ra­tur“ jeweils ein Buch vor. Die­se „Buch­pa­tin­nen“ ver­ra­ten an die­sem Abend, war­um sie gera­de die­ses Buch als außer­ge­wöhn­lich und in mehr­fa­cher Hin­sicht lesens­wert empfinden.

Pro­fes­so­rin Dr. Kor­du­la Knaus (Pro­fes­sur für Musik­wis­sen­schaft, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) stellt „Mit­hu M. San­y­al: Iden­ti­t­ti“ vor, Dzi­fa Vode, M.A. (Lei­te­rin des Schreib­zen­trums, TH Nürn­berg Georg Simon Ohm) „Şey­da Kurt: Radi­ka­le Zärt­lich­keit – War­um Lie­be poli­tisch ist“ und Dr. Ele­na Köst­ner (Stabs­ab­tei­lung Chan­cen­gleich­heit, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) prä­sen­tiert „Rebek­ka End­ler: Das Patri­ar­chat der Din­ge. War­um die Welt Frau­en nicht passt“.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erwünscht. Um Anmel­dung bis 19. Okto­ber per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch unter 0921 50703830 wird gebeten.