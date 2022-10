Die Stadt Bay­reuth erin­nert an den 100. Geburts­tag von Bay­reuths ehe­ma­li­gem Ehren­bür­ger, Alt­stadt­rat und lang­jäh­ri­gen Bür­ger­mei­ster-Stell­ver­tre­ter Peter Fär­ber. Fär­ber wur­de am 16. Okto­ber 1922 gebo­ren, er ver­starb am 10. August 2009 im Alter von 86 Jah­ren. Er war ein wich­ti­ger Weg­be­glei­ter der deutsch-fran­zö­si­schen Aus­söh­nung und der Städ­te­part­ner­schaft Bay­reuths mit Anne­cy. Über drei Jahr­zehn­te hin­weg enga­gier­te er sich als Stadt­rats­mit­glied und spä­ter als Bür­ger­mei­ster-Stell­ver­tre­ter für die Belan­ge sei­ner Hei­mat­stadt. Sei­ne letz­te Ruhe­stät­te befin­det sich auf dem Süd­fried­hof. Dort wird die Stadt anläss­lich sei­nes 100. Geburts­tags einen Kranz niederlegen.