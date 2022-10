Die Zulas­sungs­stel­le im Land­rats­amt Lich­ten­fels bleibt am Frei­tag, 4. Novem­ber 2022, wegen einer not­wen­di­gen IT-Umstel­lung für den Par­tei­ver­kehr geschlos­sen. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben an die­sem Tag die Mög­lich­keit, die Unter­la­gen in gewohn­ter Wei­se am Emp­fang abzu­ge­ben und nach Bear­bei­tung wie­der abzu­ho­len. Am Mon­tag, 7. Novem­ber 2022, ist nur ein ein­ge­schränk­ter Betrieb in der Zulas­sungs­stel­le mög­lich. An die­sem Tag ist eine Bear­bei­tung der Unter­la­gen nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung mög­lich. Jedoch bie­tet die Zulas­sungs­stel­le wie immer auch die Abga­be von Unter­la­gen an. Ab Diens­tag, 8. Novem­ber 2022, ist die Zulas­sungs­stel­le Lich­ten­fels wie­der in gewohn­ter Wei­se erreich­bar. Das Land­rats­amt Lich­ten­fels bit­tet um Verständnis.

