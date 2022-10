In Schwab­thal wird am Mitt­woch, 12. Okto­ber 2022, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Pro­blem­müll gesam­melt. Zu beach­ten ist der neue Stand­ort zur Abga­be: Nach­dem der Schul­hof in Frau­en­dorf nicht mehr zur Ver­fü­gung steht, erfolgt die Pro­blem­müll­samm­lung nun in Schwab­thal am Orts­ein­gang von Frau­en­dorf kommend.