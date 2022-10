Das Baye­ri­sche Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels bie­tet in die­ser und in der näch­sten Woche wie­der Freie Impf­stun­den im Impf­zen­trum in Lich­ten­fels, Gabels­ber­ger­stra­ße 22, an. Zusätz­lich wer­den von Diens­tag bis Sams­tag, 11. bis 15. Okto­ber 2022, in Alten­kunst­adt auf dem Park­platz des Fachmarktzentrums/​REWE (Weis­mai­ner Stra­ße 17, Alten­kunst­adt) mobil Imp­fun­gen angeboten.

Im Rah­men der Frei­en Impf­stun­den im Impf­zen­trum sind – ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung – alle Imp­fun­gen gegen Covid 19 mög­lich, auch Auf­fri­schungs­imp­fun­gen mit den neu­en Impf­stof­fen gegen die Omi­kron Sub­li­ni­en „BA.1“ sowie „BA.4/5“. Auch bei den mobi­len Imp­fun­gen wer­den Imp­fun­gen gegen die Sub­li­ni­en „BA.4/5“ angeboten.

Das Impf­zen­trum in der Gabels­ber­ger­stra­ße 22 in Lich­ten­fels hat in die­ser Woche am Frei­tag, 7. Okto­ber 2022, und Sams­tag, 8. Okto­ber 2022, sowie in der kom­men­den Woche von Diens­tag bis Sams­tag, 11. bis 15. Okto­ber 2022, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöff­net. Am Frei­tag, 14. Okto­ber 2022, wird wie­der eine Abend­impf­stun­de bis 18.30 Uhr angeboten.

Mobi­le Impf­stun­den bie­tet das Baye­ri­sche Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels in der kom­men­den Woche in Alten­kunst­adt auf dem Park­platz des Fachmarktzentrums/​Rewe an, und zwar von Diens­tag bis Don­ners­tag, 11. bis 13. Okto­ber 2022, von 13.30 bis 16.30 Uhr, am Frei­tag, 14. Okto­ber 2022, von 13.30 bis 18.30 Uhr. Am Sams­tag, 15. Okto­ber 2022, wird von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr geimpft.