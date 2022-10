Uner­wünsch­te Gäste am Teich

Sie gra­ben sich durch die Ufer­be­rei­che an Tei­chen und Bächen und fres­sen mit Vor­lie­be die gefähr­de­ten Bach­mu­scheln. Bisam­rat­ten machen sich bei den Teich­wir­ten und Gewäs­ser­be­auf­trag­ten in Ober­fran­ken mit ihrem Ver­hal­ten nicht beson­ders beliebt. Zur art­ge­rech­ten Bekämp­fung ver­an­stal­tet die Lehr­an­stalt für Fische­rei in Auf­seß am Frei­tag, den 21. Okto­ber, einen Bisamfallenstellerkurs.

„Die Gän­ge der Nage­tie­re unter Teich­däm­men kön­nen zu einer ernst­haf­ten Unfall­ge­fahr wer­den“, warnt auch Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Meist ernäh­ren sich Bisame pflanz­lich, doch sie ergän­zen ihre Nah­rung durch pro­te­in­rei­che Was­ser­tie­re wie Muscheln, Kreb­se und Was­ser­schnecken – und bedro­hen damit die auch die Bestän­de von gefähr­de­ten Arten in der Regi­on, wie etwa der Bach­mu­schel. Ein art­ge­rech­ter Fang mit­hil­fe von Bisam­fal­len ist daher not­wen­dig, um betrof­fe­ne Arten, Öko­sy­ste­me und Teich­däm­me zu schützen.

Im Kurs in der Lehr­an­stalt für Fische­rei in Auf­seß bie­tet Fisch­wirt­schafts­mei­ster Wolf­gang Städt­ler vom Insti­tut für Fische­rei – Außen­stel­le Karp­fen­teich­wirt­schaft, gesetz­li­che Infor­ma­tio­nen zum Fal­len­stel­len und ver­mit­telt Grund­la­gen zur Bio­lo­gie der Tie­re, zu Fal­l­en­ty­pen und deren Handhabung.

Mit prak­ti­schen Übun­gen kön­nen die Teil­neh­mer in klei­nen Grup­pen das Fal­len­stel­len erler­nen. Bei einer klei­nen Exkur­si­on ent­lang der Auf­seß und am Karp­fen­teich wird demon­striert, wo und wie Bisame leben, wie man Fress­stel­len erkennt und schließ­lich so die besten Fang­stel­len findet.

Der Lehr­gang fin­det von 9 bis 14 Uhr statt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 45 Euro inklu­si­ve Mit­tag­essen. Anmel­dung über die Home­page des Bezirks: https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​i​s​c​h​e​r​e​i​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​i​m​-​b​e​r​e​i​c​h​-​f​i​s​c​h​e​r​e​i​/​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​gen

Wei­te­re Infos bei der Fach­be­ra­tung für Fische­rei des Bezirks in Bay­reuth, Tel. 0921/7846–1502, E‑Mail: fischerei@​bezirk-​oberfranken.​de.