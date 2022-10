„Schöp­fung neu den­ken“ heißt eine Ver­an­stal­tung der KEB – Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e. V. unter der Lei­tung von Abt Beda Sonnenberg.

Was­ser­not, Wald­brän­de, Ver­step­pung von Land­schaf­ten, Ver­än­de­run­gen der kli­ma­ti­schen Ver­hält­nis­se… las­sen uns erschreckt erken­nen, dass die Schöp­fung ein leben­di­ger Orga­nis­mus ist, der auf den Men­schen und sein zivi­li­sa­to­ri­sches Ver­hal­ten reagiert. Die Schöp­fung ist kein Objekt, das der Mensch beherrscht, son­dern der Mensch ist ein Teil der Schöp­fung, die ihn umfängt, in der er lebt, die auf ihn reagiert und die ihn beherrscht. Die Schöp­fung lässt den Men­schen erken­nen, dass er in vie­len Fäl­len schwach und ihr unter­le­gen ist. Der Vor­trag beschäf­tigt sich mit der Fra­ge, wie das Leben des Men­schen in die­sem gro­ßen Kon­text aus­schau­en kann. Wie kann „Koexi­stenz“ sinn­voll gestal­tet werden?“

Der Vor­trag fin­det statt am Don­ners­tag, 20. Okto­ber 2022 ab 19.00 Uhr im Fest­saal des Bis­tums­hau­ses St. Otto, Hein­richs­damm 32, 96047 Bam­berg.

Kein Zutritt mit Erkältungssymptomen.