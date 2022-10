Wald­gei­ster und Waldbewohner

Am Sonn­tag, 16.10.2022 lädt der Kol­ping Fami­li­en­kreis alle inter­es­sier­ten Fami­li­en zu einem Besuch des Wald­lehr­pfa­des bei Mug­gen­dorf ein. Treff­punkt und Ein­füh­rung für die­sen Aus­flug ist um 13:30 Uhr am Kol­ping Jugend­heim. Auf dem Weg gibt es Geschich­ten rund um den Wald und sei­nen Bewoh­nern und es darf geba­stelt wer­den. Bit­te wet­ter­fe­ste Klei­dung, Decke und klei­nes Pick­nick mit­brin­gen. Der Ter­min fin­det bei jedem Wet­ter statt! Info und Anmel­dung bei Karin Hei­mann, Tel. 09191 60269 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de