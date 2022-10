Die Pfarr­ge­mein­de St. Niko­laus und der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt laden am 16. Okto­ber um 17.30 Uhr zur Orgel­ves­per am Kirch­weih­fest in die kath. Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus ein.

Die Orga­ni­sten spie­len an der Hein­ze-Orgel Wer­ke ver­schie­de­ner Mei­ster. Der Ein­tritt ist frei. Spen­den für den Erhalt der Orgel wer­den erbeten.