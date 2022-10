Best­lei­stun­gen bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft in Landshut

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den die baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten im Power­lif­ting in Lands­hut statt. Auch der AC Bava­ria Forch­heim war dort unter den Star­tern mit zwei sei­ner Ath­le­ten vertreten.

Am Sonn­tag gin­gen zwei ACBler aus der Grup­pe der Alters­klas­se an den Start – und das sehr erfolg­reich! Denn die Ergeb­nis­se der bei­den kön­nen sich sehen las­sen und zei­gen, dass nicht nur in jun­gen Jah­ren schwe­res Eisen bewegt wer­den kann!

Zum Einen ging das lang­jäh­ri­ge Ver­eins­mit­glied Klaus Freund in der Klas­se AK II bis 105kg an den Start. Mit einem Total von 527,5kg (Knie­beu­ge: 185 / Bank­drücken: 122,5 / Kreuz­he­ben: 220) sichert sich Freund nicht nur neue per­sön­li­che Best­lei­stun­gen, son­dern auch den zwei­ten Platz sei­ner Klasse!

Außer­dem absol­vier­te der Ath­let Chri­sti­an Dau­cher als neu­es Mit­glied im ACB sei­nen ersten Wett­kampf im Kraft­drei­kampf! Seit Beginn der Pan­de­mie trai­niert der Ath­let fokus­siert in sei­nem Home-Gym auf sei­nen KDK-Wett­kampf hin – und das wur­de belohnt:

Er erreich­te in der Klas­se AK I bis 83kg mit einem Total von 502,5kg (Knie­beu­ge: 182,5 / Bank­drücken: 120 / Kreuz­he­ben: 200) den ersten Platz sei­ner Klasse!

Auch durch die Unter­stüt­zung der Betreu­er, Kampf­rich­ter und Trai­ner (-innen) war der Wett­kampf für bei­de Teil­neh­mer ein vol­ler Erfolg und wird sicher nicht der letz­te gewe­sen sein!