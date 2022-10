BAY­REUTH

FERI­EN­PRO­GRAMM DER LERN­WERK­STATT: VOGEL­FUT­TER­HÄUS­CHEN BAUEN

Mitt­woch, 02.11.2022

13:00 – 16:00 Uhr

Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te, Adolf-Wäch­ter-Str. 17, 95447 Bayreuth

In die­sem Jahr bie­tet die Lern­werk­statt in den Herbst­fe­ri­en wie­der meh­re­re Aktio­nen für Kin­der an. So wer­den am 2. Novem­ber 2022 zwi­schen 13 und 16 Uhr mit allen inter­es­sier­ten Kin­dern Vogel­fut­ter­häu­ser gebaut und gestaltet.

Die kosten­frei­en Work­shops fin­den auf dem Gelän­de des Muse­ums für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te statt. Sie sind für Kin­der ab 10 Jah­ren geeignet.

Anmel­dun­gen unter 0921/7846–1436 oder – 1437

FERI­EN­PRO­GRAMM DER LERN­WERK­STATT: VOGEL­FUT­TER­KÖRB­CHEN FLECHTEN

Don­ners­tag, 03.11.2022

13:00 – 16:00 Uhr

Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te, Adolf-Wäch­ter-Str. 17, 95447 Bayreuth

In die­sem Jahr bie­tet die Lern­werk­statt in den Herbst­fe­ri­en wie­der meh­re­re Aktio­nen für Kin­der an. So wer­den am 3. Novem­ber 2022 zwi­schen 13 und 16 Uhr mit allen inter­es­sier­ten Kin­dern Vogel­fut­ter­körb­chen gefloch­ten, die gut befüllt zuhau­se in Hecken oder an Bäu­men auf­ge­hängt wer­den können.

Die kosten­frei­en Work­shops fin­den auf dem Gelän­de des Muse­ums für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te statt. Sie sind für Kin­der ab 10 Jah­ren geeignet.

Anmel­dun­gen unter 0921/7846–1436 oder – 1437

FERI­EN­PRO­GRAMM DER LERN­WERK­STATT: VOGEL­FUT­TER­KÖRB­CHEN FLECHTEN

Frei­tag, 04.11.2022

13:00 – 16:00 Uhr

Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te, Adolf-Wäch­ter-Str. 17, 95447 Bayreuth

In die­sem Jahr bie­tet die Lern­werk­statt in den Herbst­fe­ri­en wie­der meh­re­re Aktio­nen für Kin­der an. Der letz­te Feri­en­tag steht unter dem Mot­to „Essen ist viel coo­ler als Basteln!“. Gemein­sam wer­den zwei Kür­bis­ge­rich­te gekocht und verkostet.

Die kosten­frei­en Work­shops fin­den auf dem Gelän­de des Muse­ums für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te statt. Sie sind für Kin­der ab 10 Jah­ren geeignet.

Anmel­dun­gen unter 0921/7846–1436 oder – 1437

20. SIT­ZUNG DES BEZIRKS­AUS­SCHUS­SES DES BEZIRKS­TAGS VON OBERFRANKEN

Mitt­woch, 16.11.2022

10:00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

15. SIT­ZUNG DES BEZIRKS­TAGS VON OBERFRANKEN

Diens­tag, 29.11.2022

10:00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

HOF

SPRECH­TAG DER SOZI­AL­VER­WAL­TUNG IN HOF

Don­ners­tag, 17.11.2022

09:00 Uhr

Land­rats­amt Hof, Zim­mer 334, Schaum­berg­stra­ße 14, 95032 Hof

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­rin­nen und Senio­ren zu infor­mie­ren. Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

LICH­TEN­BERG

VIO­LIN-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. INGOLF TURBAN

Don­ners­tag, 03.11.2022

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert für Vio­li­ne mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Ingolf Tur­ban fin­det am 03.11.2022 um 18:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kom­men aus Deutsch­land, Tai­wan und Chi­na. Am Kla­vier beglei­tet Miki Hashimoto.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.

FÜH­RUNG DURCH HAUS MARTEAU

Diens­tag, 08.11.2022

18:30 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Füh­rung durch die Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau, die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Oberfranken.

Die kosten­lo­se Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Eine Online-Regi­strie­rung ist obli­ga­to­risch: Anmel­dun­gen bit­te unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​e​n​-​h​a​u​s​-​m​a​r​t​e​au/. An einer Füh­rung kön­nen 20 Per­so­nen teilnehmen.

TROM­PE­TEN-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. HAN­NES LÄUBIN

Don­ners­tag, 10.11.2022

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert für Trom­pe­te mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Han­nes Läu­bin fin­det am 10.11.2022 um 18:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Am Kla­vier beglei­tet Kath­rin Klein.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.

OBO­EN-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. CHRI­STI­AN WETZEL

Don­ners­tag, 17.11.2022

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Chri­sti­an Wet­zel fin­det am 10.11.2022 um 18:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Am Kla­vier beglei­tet Masa­ko Eguchi.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.

FÜH­RUNG DURCH HAUS MARTEAU

Diens­tag, 22.11.2022

18:30 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Füh­rung durch die Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau, die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Oberfranken.

Die kosten­lo­se Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Eine Online-Regi­strie­rung ist obli­ga­to­risch: Anmel­dun­gen bit­te unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​e​n​-​h​a​u​s​-​m​a​r​t​e​au/. An einer Füh­rung kön­nen 20 Per­so­nen teilnehmen.

KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS FÜR PER­CUS­SION VON CLAU­DIO ESTAY

Frei­tag, 25.11.2022

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Per­cus­sion mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Clau­dio Estay fin­det am 25.11.2022 um 18:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.