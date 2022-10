Gar­ten­ab­fäl­le bequem entsorgen

Der Herbst ist da, vie­le Gar­ten­freun­de machen ihren Gar­ten jetzt win­ter­fest. Nur stellt sich dabei oft die Fra­ge, wohin mit all dem Laub und ande­ren Gar­ten­ab­fäl­len? Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bay­reuth weist auf die Mög­lich­keit hin, die Bio­ton­ne online zu bestel­len uns so das Grün­gut ganz ein­fach vor der eige­nen Haus­tür zu ent­sor­gen. Auch Küchen­ab­fäl­le wie Fisch- und Fleisch­re­ste, Bana­nen- und Oran­gen­scha­len sowie Kaf­fee- und Tee­fil­ter und gekoch­te Essen­re­ste kön­nen dabei pro­blem­los in die Ton­ne gege­ben werden.

Anträ­ge für die Bio­ton­ne sind in allen Gemein­de­ver­wal­tun­gen sowie online unter www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​a​b​f​all erhältlich.

Übri­gens: Wer die direkt aus den haus­ei­ge­nen orga­ni­schen Abfäl­len gewon­ne­nen güte­ge­si­cher­ten Qua­li­täts­kom­po­ste zur Dün­gung und Boden­ver­bes­se­rung ver­wen­den möch­te, erhält die­se direkt an den Kom­po­stier­an­la­gen Bind­la­cher Berg, Buch­stein und Pegnitz.