Am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag, 8.10.2022, brach in einer Scheu­ne in der Bay­reu­ther Stra­ße im Hum­mel­ta­ler Orts­teil Pit­ters­dorf ein Feu­er aus. Die alar­mier­te Feu­er­wehr konn­te den Brand glück­li­cher­wei­se schnell unter Kon­trol­le brin­gen und ein Über­grei­fen ver­hin­dern. Die Kri­mi­nal­po­li­zei in Bay­reuth ermit­telt nun zur Brandursache.

Kurz vor 13.30 Uhr wur­den Flam­men im Orts­be­reich Pit­ters­dorf gemel­det. Die betrof­fe­ne Scheu­ne befand sich da schon in Voll­brand und die hin­zu­ei­len­de Feu­er­wehr erreich­te wenig spä­ter den Brand­ort nur von einer Sei­te. Trotz der Wid­rig­kei­ten gelang es den Brand schnell unter Kon­trol­le zu brin­gen und ein Über­grei­fen auf ande­re Gebäu­de zu ver­hin­dern. Es wur­den kei­ne Per­so­nen ver­letzt und in der Scheu­ne befan­den sich zum Glück auch kei­ne Tie­re. Jedoch liegt der ent­stan­de­ne Sach­scha­den nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen bei etwa 200.000 Euro.

Was genau sich in der Scheu­ne befand und wie der Brand ent­stan­den ist, müs­sen nun die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei klären.