Der Käl­te­krei­s³, das Kom­pe­tenz­netz­werk für Käl­te- und Kli­ma­tech­nik Hoch­fran­ken lädt Inter­es­sier­te am Mon­tag, 17.10.2022 ab 15.00 Uhr zu sei­nem 7. Netz­werktref­fen bei der Fir­ma Viess­mann Kühl­sy­ste­me GmbH in Hof ein.

Ziel des Netz­werks ist es, klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men in der Regi­on die Mög­lich­keit zu geben ihr Wis­sen über Käl­te- und Kli­ma­tech­nik aus­zu­tau­schen und Inno­va­tio­nen in die­sen Berei­chen vor­an­zu­trei­ben. Nach der Begrü­ßung durch Prof. Dr.-Ing. Tho­mas Schlos­ser, Stif­tungs­pro­fes­sor für Käl­te­tech­nik an der Hoch­schu­le Hof, erwar­tet die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ein Impuls­vor­trag der Effi­ci­ent Ener­gy GmbH aus Mün­chen zum The­ma Blu­e­ze­ro Tech­no­lo­gie und deren Anwen­dung. Im Rah­men einer sich anschlie­ßen­den Labor­füh­rung ler­nen die Teil­neh­men­den die Räum­lich­kei­ten der Viess­mann Kühl­sy­ste­me GmbH kennen.

Das Pro­gramm im Überblick:

15.00 Uhr Begrü­ßung durch Prof. Dr.-Ing. Tho­mas Schlos­ser, Stif­tungs­pro­fes­sor für Käl­te­tech­nik an der Hoch­schu­le Hof

15.15 Uhr Impuls­vor­trag von Effi­ci­ent Energy

16.00 Uhr Füh­rung durch die Labor­räu­me der Viess­mann Kühl­sy­ste­me GmbH

17.00 Uhr Dis­kus­si­on und Imbiss

Anmel­dung und Veranstaltungsort:

Wir bit­ten um Anmel­dung per E‑Mail an diana.​stein.​2@​hof-​university.​de

Ver­an­stal­tungs­ort: Viess­mann Kühl­sy­ste­me GmbH, Dr.-Viessmann-Straße 1, 95030 Hof