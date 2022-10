Mit Stolz konn­te die 1. Vor­sit­zen­de der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Forch­heim, Fran­zis­ka Hohe, in den Sälen des BRK-Kreis­ver­band Forch­heims auf das Gelei­ste­te zurück­blicken, nach­dem sie die anwe­sen­den Ver­eins­mit­glie­der zur dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung begrüßt hat­te. Der­zeit gehö­ren der Orts­grup­pe ca. 470 Mit­glie­der an, davon etwa 170 Kin­der und Jugend­li­che. Sie ging kurz auf die Ver­an­stal­tun­gen des bis­he­ri­gen Jah­res ein, die die Orts­grup­pe besucht, aber auch selbst ange­bo­ten hat und gab einen Aus­blick für die fol­gen­den Monate.

Der Tech­ni­sche Lei­ter, Jonas Hub­rich, berich­te­te über das Ein­satz­ge­sche­hen. So umfasst der­zeit der akti­ve Stamm der Orts­grup­pe 48 Ret­tungs­schwim­mer, 43 Was­ser­ret­ter, 39 Motor­boots­füh­rer, zwölf Ret­tungs­tau­cher, 16 Lei­nen­füh­rer, drei Ret­tungs­sa­ni­tä­ter, zwei Ret­tungs­as­si­sten­ten, ein Arzt, zwei Not­fall­sa­ni­tä­ter, 18 Wach­lei­ter, acht SEG-Füh­rer und sechs Ein­satz­lei­ter Was­ser­ret­tung sowie einer gan­zen Rei­he an Aus­bil­dern. Auf dem Main-Donau-Kanal habe man wie in den letz­ten Jah­ren in den Som­mer­mo­na­ten regel­mä­ßig Wach­dien­ste abge­lei­stet. Wei­ter wur­den die Sani­täts­dien­ste an der Anna­fest­wa­che, dem Frän­ki­schen Schweiz Mara­thon, dem Stadt­tri­ath­lon und beim Rock im Park in Nürn­berg durch­ge­führt. Die „Schnell­ein­satz­grup­pe“ (SEG) führ­te auch in die­sem Jahr wie­der regel­mä­ßi­ge Übun­gen an Land­kreis­ge­wäs­sern durch. Im Lau­fe des Jah­res muss­te die SEG glück­li­cher­wei­se ledig­lich bei zwei Not­fallein­sät­zen alar­miert werden.

Im Rah­men der Brei­ten­aus­bil­dung der Bevöl­ke­rung wur­den zwei Schwimm­kur­se für Vor­schul­kin­der und zwei Lehr­gän­ge für den Erwerb des „Deut­schen Ret­tungs­schwimm­ab­zei­chens“ sowie Ter­mi­ne zur Abnah­me von Schwimm­ab­zei­chen für Kin­der und Erwach­se­ne im Königs­bad durch die akti­ven Mit­glie­der der Orts­grup­pe ange­bo­ten und durchgeführt.

Laut Jugend­lei­te­rin Simo­ne Kolb und ihren Stell­ver­tre­te­rin­nen wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr wie­der vie­le Stun­den in die Aus- und Wei­ter­bil­dung der Jung­mit­glie­der inve­stiert, denn die­se sind die Basis von mor­gen. So wur­de neben dem wöchent­lich statt­fin­den­den Kin­der- und Jugend­trai­ning und den monat­lich statt­fin­den­den Jugend­ak­tio­nen auch zahl­rei­che Fort­bil­dun­gen ange­bo­ten, um den Kin­dern spie­le­risch das Gedan­ken­gut der Was­ser­wacht näher­zu­brin­gen. Des Wei­te­ren wur­den diver­se Wett­be­wer­be erfolg­reich absol­viert sowie die Was­ser­wacht beim Tag der Jugend oder Mini-Forch­heim der Öffent­lich­keit nähergebracht.

Schließ­lich stan­den noch Ehrun­gen auf der Tages­ord­nung. Drei lang­jäh­rig akti­ve Mit­glie­der wur­den für ihre Treue zur Orts­grup­pe geehrt. So kön­nen Horst Ebner, Klaus Ebner und Wer­ner Heim auf stol­ze 50 Jah­re zurückblicken.

Neben die­sen Zeit­aus­zeich­nun­gen gab es auch zahl­rei­che Ver­dienst­eh­run­gen. Die Was­ser­wacht-Medail­le in Bron­ze erhiel­ten Nor­bert Brück­ner, Jörg Rei­chel, Chri­sti­an Kai­del, Jens Kan­häu­ser, Jonas Hub­rich, Isa­bel­le Mun­do, Katha­ri­na Mun­do und Juli­an Hage­dorn. Oli­ver Götz, Harald Pfef­fer­mann, Katha­ri­na Roth und Ste­fa­nie Hüp­pe wur­den für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment mit der Was­ser­wachts-Medail­le in Sil­ber geehrt. Han­nah Wild konn­te die BRK-Ehren­na­del für beson­de­re Ver­dien­ste ver­lie­hen werden.