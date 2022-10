Der Herbst hat Ein­zug gehal­ten und es ist an der Zeit, den Gar­ten win­ter­fest zu machen. Die Jäger­ver­ei­ni­gung Peg­nitz gibt Tipps, wie man zahl­rei­chen Tie­ren mit ein­fa­chen Mit­teln eine behag­li­che Win­ter­stu­be ein­rich­ten kann.

Der Arten­schutz­be­richt der Bundesregierung lässt ver­lau­ten, dass ein Drit­tel aller Tier- und Pflan­zen­ar­ten in Deutsch­land Gefahr läuft, von der Bild­flä­che zu ver­schwin­den. Wir Men­schen sind durch unse­re viel­fäl­ti­gen Ein­grif­fe in die Natur mit dafür ver­ant­wort­lich, und wir sind alle auf­ge­ru­fen, unse­ren Bei­trag zum Erhalt der Natur und einer gro­ßen Arten­viel­falt für die nach­fol­gen­den Genera­tio­nen zu lei­sten- im Klei­nen wie im Großen.

„So wie wir Jäge­rin­nen und Jäger als Hüter der wild­wach­sen­den Pflan­zen und der wild­le­ben­den Tie­re in Wald, Feld und Flur in ihren Revie­ren wert­vol­le öko­lo­gi­sche Inseln schaf­fen, kann jeder auch im klein­sten Gar­ten bestehen­de Lebens­räu­me erhal­ten und leicht Neue erschaf­fen“, weiß Karl-Heinz Inzelsber­ger, 1. Vor­sit­zen­der der Jäger­ver­ei­ni­gung Peg­nitz. Die­se auch nur so klei­nen Maß­nah­men bewah­ren oder erhö­hen gar die Artenvielfalt.

Die Devi­se: Haupt­sa­che naturnah!

Den besten Arten­schutz bie­tet ein Gar­ten, der nicht hun­dert­pro­zen­tig auf Ord­nung getrimmt wird. Eine gewis­se Unord­nung im Gar­ten schafft Lebens­räu­me. Ein natur­na­her Gar­ten mit aus­ge­wähl­ten Pflan­zen­ar­ten ist ein Zuhau­se für vie­le ver­schie­de­ne Tier­ar­ten. Die­se machen uns Natur­lieb­ha­bern nicht nur Freu­de, son­dern haben wich­ti­ge Auf­ga­ben, indem sie zum Bei­spiel Pflan­zen bestäu­ben oder im Kampf gegen Schäd­lin­ge hel­fen, so dass kei­ne che­mi­schen Schäd­lings­be­kämp­fungs­mit­tel zum Ein­satz kom­men müs­sen. Neben­bei bemerkt ist eine hohe Arten­viel­falt in Flo­ra und Fau­na auch för­der­lich für das Klima.

Schüt­zen­de Behau­sun­gen für den Winter

Wäh­rend wir uns im Herbst und Win­ter in schüt­zen­de Behau­sun­gen zurück­zie­hen kön­nen, nimmt der Über­le­bens­kampf für die Tie­re drau­ßen durch Käl­te, Näs­se und Hun­ger zu. Durch die unter­schied­lich­sten Über­win­te­rungs­stra­te­gien über­ste­hen Pflan­zen und Tie­re die kal­te Jah­res­zeit zwar seit Men­schen­ge­den­ken. „Ein schüt­zen­des Quar­tier ist in der kal­ten Jah­res­zeit auch für unse­re Tie­re Gold wert,“ so Inzelsber­ger, „und dafür kön­nen wir alle sorgen!“

„Wil­de Ecken“ im Gar­ten mit Laub und Rei­sig sowie Tot­holz­hau­fen, die bis min­de­stens im April oder aber am besten gleich über die Jah­re dort belas­sen wer­den, bie­ten Insek­ten, Igeln, Rep­ti­li­en und Amphi­bi­en Nah­rung, Unter­schlupf und Win­ter­quar­tier. Beson­ders Käfer, Spin­nen, Eidech­sen und Wild­bie­nen pro­fi­tie­ren vom Tot­holz, aber auch vie­le Moo­se und klei­ne Pil­ze füh­len sich hier wohl. Auch eine Trocken­stein­mau­er oder Stein­py­ra­mi­den bie­ten ver­schie­de­nen Arten ganz­jäh­rig ein Zuhau­se. Mit ein biss­chen Krea­ti­vi­tät kann ein Tot­holz­hau­fen oder eine Stein­py­ra­mi­de attrak­tiv gestal­tet und zum Hin­gucker werden.

Wäh­rend natür­li­che Baum­höh­len und Nist­kä­sten in der war­men Jah­res­zeit ganz unter­schied­li­chen Tier­ar­ten als Brut- und Geburts­stät­te die­nen, kommt die­sen in der kal­ten Jah­res­zeit eine gro­ße Bedeu­tung als Über­win­te­rungs­ort oder Schlaf­platz zu. So kuscheln sich in ihnen Mei­sen ger­ne in den kal­ten Win­ter­näch­ten anein­an­der, Bil­che wie der Sie­ben­schlä­fer ver­schla­fen gleich die kal­te Jah­res­zeit bis zum Früh­jahr. Eben­so wich­tig wie Nist­mög­lich­kei­ten sind dich­te Hecken aus Weiß­dorn, Schleh­dorn, Pfaf­fen­hüt­chen, Holun­der, Wild­ro­se und Hasel­nuss, die Schutz vor jagen­den Kat­zen oder Mar­dern und auch im Win­ter Nah­rung durch ihre Früch­te bieten.

Gewoll­te Unord­nung für Kli­ma- und Artenschutz

„Nicht jede Wie­se soll­te mehr­mals jähr­lich gemäht wer­den,“ rät der Vor­sit­zen­de der Peg­nit­zer Jäger, „abster­ben­de Pflan­zen und trocke­ne Pflan­zen­re­ste bie­ten Klein­ge­tier ein Über­win­te­rungs­quar­tier.“ Auch Stau­den­pflan­zen, die nicht zurück­ge­schnit­ten wer­den, kom­men als Win­ter­le­bens­raum für Insek­ten zum Ein­satz. „Kör­ner­fres­ser wie Fin­ken, Ammern und Zei­si­ge bedie­nen sich an den ver­blie­ben­den Samen­stän­den von Blu­men, und es ist eine Freu­de, sie dabei zu beob­ach­ten“, weiß Arten­schüt­zer Karl-Heinz Inzelsber­ger wei­ter. Bei der Gar­ten­pfle­ge anfal­len­der Rasen­schnitt, Laub und zer­klei­ner­te Zwei­ge kön­nen als Mulch auf den Bee­ten ver­teilt den Boden und die Pflan­zen­wur­zeln schützen.

Unter­schied­li­che Boden­struk­tu­ren, abwech­seln­de Berei­che mit Licht und Schat­ten und ein Mix aus feuch­ten und trocke­nen Stand­or­ten als Mini-Kli­ma­zo­nen för­dern eben­falls die Arten­viel­falt im hei­mi­schen Gar­ten. Dabei ist Was­ser natür­lich ein wich­ti­ges Ele­ment in jedem noch so klei­nen Gar­ten. Wer kei­nen Platz für ein Sumpf­beet oder einen klei­nen Teich hat, soll­te den­noch ganz­jäh­rig Tränk­stel­len für Getier aller Art bereitstellen.

Vor­sor­gen für das Erwa­chen der Natur im Frühjahr

Auch wenn der Win­ter vor der Tür steht, ist bereits jetzt die rich­ti­ge Zeit, an das näch­ste Früh­jahr zu den­ken! Blu­men­zwie­beln von Früh­blü­hern, wie Schnee­glöck­chen, Kro­kus­se, März­en­be­cher oder Tul­pen sol­len im Herbst im Gar­ten ver­teilt wer­den, damit sie die bereits zei­tig im Jahr aus­schwär­men­den, hung­ri­gen Insek­ten wie Bie­nen oder Hum­meln ernäh­ren und der Kreis­lauf des Lebens von neu­em begin­nen kann.