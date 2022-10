Am Ska­ter­park in Forth sind Sanie­rungs­ar­bei­ten an Beton­tei­len nötig, teilt das Ecken­ta­ler Rat­haus mit. Des­halb muss der Ska­ter­park für die Nut­zer gesperrt wer­den. Die Sper­rung erfolgt von Mitt­woch, 26. Okto­ber, bis Mon­tag, 7. November.