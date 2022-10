Rad­fah­ren im länd­li­chen Raum im Fokus

Sind zen­tra­le Zie­le wie Schu­len, Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten oder Arbeits­stät­ten mit dem Fahr­rad gut erreich­bar, wie sicher füh­len sich die Wege in die Nach­bar­or­te an oder sind für Pend­le­rin­nen und Pend­ler Fahr­rad­park­plät­ze an Bus­hal­te­stel­len vor­han­den? Noch bis 30. Novem­ber kön­nen Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer wie­der das Fahr­rad­kli­ma im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt unter www​.fahr​rad​kli​ma​-test​.de bewer­ten. Dabei wird die­ses Mal ein beson­de­rer Fokus auf den länd­li­chen Raum gelegt. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart ruft Rad­le­rin­nen und Rad­ler aus dem Land­kreis dazu auf, bis Ende Novem­ber an der Abstim­mung teilzunehmen.

Der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt arbei­tet kon­ti­nu­ier­lich am Aus­bau eines über­re­gio­na­len Rad­we­ge­net­zes. Ein wesent­li­cher Schritt war die Erar­bei­tung des All­tags­rad­ver­kehrs­kon­zepts im Jah­re 2021. Für Fra­gen steht Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter Micha­el För­ster tele­fo­nisch unter 09131 /803 – 1277 oder per E‑Mail an Radverkehr@​erlangen-​hoechstadt.​de zur Verfügung.

Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test fin­det bereits zum zehn­ten Mal statt und ist die größ­te Befra­gung zum Rad­fahr­kli­ma welt­weit. Die För­de­rung erfolgt durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les und Ver­kehr. Die Ergeb­nis­se wer­den im Früh­jahr 2023 vor­ge­stellt. 2020 bewer­te­ten knapp 230.000 Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer die Fahr­rad­freund­lich­keit in über 1.000 Städ­ten und Gemein­den. Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test fragt in 27 gleich­blei­ben­den Fra­gen, die Fahr­rad­freund­lich­keit vor Ort ab. Dazu kom­men die­ses Jahr fünf Zusatz­fra­gen, die beson­ders auf die Bedürf­nis­se von klei­ne­ren Orten im länd­li­chen Raum abzielen.