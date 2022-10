Sehr geehr­te Damen und Herren,

lie­be Aus­stel­ler und Interessierte,

nach­dem in den letz­ten bei­den Jah­ren durch die pan­de­mi­sche Lage kein Weih­nachts­markt statt­fin­den konn­te, sehen die Vor­zei­chen in die­sem Jahr gut aus. Wir wer­den, soll­ten es die gesetz­li­chen Vor­ga­ben und orga­ni­sa­to­ri­schen Maß­nah­men erlau­ben, wie­der einen Weih­nachts­markt am 1. Advents­wo­chen­en­de ver­an­stal­ten. Eine kurz­fri­sti­ge Absa­ge der Ver­an­stal­tung müs­sen wir uns lei­der wei­ter­hin vorbehalten.

Die Erlaub­nis Ver­an­stal­tun­gen die­ser Art durch­zu­füh­ren, sind im Moment durch die Infek­ti­ons­la­ge nicht ein­ge­schränkt, wir hof­fe es bleibt so. Wir wer­den den Weih­nachts­markt auch bei coro­nabe­ding­ten Auf­la­gen ver­su­chen durchzuführen.

Die Anmel­dung ist aus genann­ten Grün­den lei­der nur erst sehr kurz­fri­stig mög­lich, hof­fen jedoch, dass Sie bei uns als Aus­stel­ler teil­neh­men. Am Sonn­tag, 27. Novem­ber 2022, dem 1.

Advents­sonn­tag, haben wir von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Rat­haus­platz den Weih­nachts­markt geöffnet.

Der Auf­bau Ihres Stan­des kann am Sams­tag oder auch am Sonn­tag früh erfol­gen. Der Abbau kann aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den am Sonn­tag erst um 18.00 Uhr begin­nen. Die Objekt­si­che­rung wird durch­gän­gig von einem Sicher­heits­dienst über­nom­men, auch nachts.

Am Vor­abend wird tra­di­tio­nell nach der Vor­abend­mes­se die Krip­pe eröff­net, anschlie­ßend wer­den wir uns von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr bei weih­nachts­markt­ty­pi­schen Geträn­ken und Essen auf den Weih­nachts­markt ein­stim­men. Der Ver­kauf von Weih­nachts­markt­ar­ti­keln ist am Sams­tag­abend nicht vorgesehen.

Das Rah­men­pro­gramm 2022 wird genau­so abwechs­lungs­reich wie in den Vor­jah­ren wer­den. Die gün­sti­ge Stand­ge­bühr ver­su­chen wir trotz vie­ler Preis­stei­ge­run­gen zu hal­ten. Nach Ihrer Anmel­dung wer­den wir Sie dann umge­hend über den genau­en Ablauf des Mark­tes informieren.

Wir wür­den uns freu­en, wenn wir Sie auch 2022 als Aus­stel­ler gewin­nen kön­nen bzw. als Neu­aus­stel­ler bei uns in Scheß­litz begrü­ßen dür­fen. Bit­te geben Sie uns bis zum Don­ners­tag, 27.10.2021 Ihren Anmel­de­bo­gen aus­ge­füllt zurück.

Ihre Ant­wort schicken Sie bit­te an: vereine@​net96.​de.

Rück­fra­gen rich­ten Sie bit­te an:

San­dra Lauth Mobil: 0151 / 51831990

Micha­el Lind­ner Mobil: 0176 / 63423620

Wir hof­fen auf Ihre posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen und freu­en uns auf einen schö­nen Weihnachtsmarkt.

Micha­el Lindner

1. Vor­sit­zen­der der Scheß­lit­zer Ver­ei­ne e. V.