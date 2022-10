Seit über acht Jahr­zehn­ten pro­du­ziert und ent­wickelt VIER­LING in Eber­mann­stadt Elek­tro­nik. Gemein­sam mit Kun­den und Ehren­gä­sten aus Wirt­schaft und Poli­tik fei­er­ten Geschäfts­füh­rung und Mit­ar­bei­ter die­ses beson­de­re Ereig­nis. Eine Fahrt mit der histo­ri­schen Dampf­bahn stand eben­so an, wie inter­es­san­te Kurz­vor­trä­ge, her­vor­ra­gen­de regio­na­le Spei­sen, Tanz mit Musik durch einen DJ und eini­ges mehr. So kamen auch der baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz Thor­sten Glau­ber, die Eber­mann­städ­ter Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, MdL Micha­el Hof­mann, Land­rat Dr. Her­mann Ulm und IHK-Prä­si­dent für Ober­fran­ken Bay­reuth Dr. Micha­el Waasner.

Von her­aus­ra­gen­der Funk­tech­no­lo­gie auf Burg Feu­er­stein, über den Fern­seh-TED oder Pro­duk­ten der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on bis hin zu Pro­duk­ten aus der Medi­zin- oder Umwelt­tech­nik – VIER­LING hat sich auch inter­na­tio­nal einen guten Ruf erwor­ben. Mehr als 130 Mit­ar­bei­ter arbei­ten im Unter­neh­men, das mit fami­liä­rem Charme in der drit­ten Genera­ti­on von Mar­tin Vier­ling geführt wird.

Trotz diver­ser Her­aus­for­de­run­gen in den letz­ten Jah­ren, bleibt VIER­LING sta­bil auf viel­ver­spre­chen­dem Kurs und inve­stier­te zuletzt sogar über eine hal­be Mil­li­on EUR in moder­ne Busi­ness-Soft­ware, damit wei­ter­hin fle­xi­bel mit opti­mier­ten Pro­zes­sen auf Markt- und Kun­den­an­for­de­run­gen reagiert wer­den kann. Deutsch­land ist bekannt für sei­nen star­ken Mit­tel­stand – und VIER­LING gehört mit sei­ner Exper­ti­se und Inno­va­ti­ons­kraft ganz sicher dazu.