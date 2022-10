„Der Name Rheu­ma“, so Dr. Dirk Günt­hel, „kommt aus dem Alt­grie­chi­schen und bezeich­net den für die­ses Krank­heits­bild so typi­schen flie­ßen­den Schmerz. Vie­le den­ken bei den über ein­hun­dert Erkran­kun­gen des rheu­ma­ti­schen For­men­krei­ses an die rheu­mato­ide Arthri­tis und die Fibro­my­al­gie, doch der Mor­bus Bech­te­rew zeigt sich immer­hin bei unge­fähr 1% der Bevöl­ke­rung Mit­tel­eu­ro­pas.“ Günt­hel ist Rheu­ma-Exper­te und arbei­tet als Lei­ten­der Ober­arzt an der Kli­nik für Inter­ni­sti­sche Rheu­ma­to­lo­gie am Bezirks­kli­ni­kum Ober­main in Kut­zen­berg. Am Welt­rheu­ma­tag, der immer am 12. Okto­ber began­gen wird, erin­nert er an eine Krank­heit, die nicht heil­bar ist, deren Ver­lauf jedoch gün­stig beein­flusst wer­den kann. Der nach einem rus­si­schen Neu­ro­lo­gen benann­te Mor­bus Bech­te­rew kann bei einer Viel­zahl Betrof­fe­ner zu einer Ver­knö­che­rung und Ver­stei­fung der Wir­bel­säu­le sowie der Darm-Kreuz­bein-Gelen­ke füh­ren und damit ver­laufs­ab­hän­gig auch zu einem mehr oder min­der aus­ge­präg­ten Rundrücken.

Bech­te­rew ist eine chro­nisch-ent­zünd­li­che Erkran­kung, deren Aus­prä­gungs­grad sich über Jah­re und Jahr­zehn­te kon­ti­nu­ier­lich ver­schlech­tern kann, wenn sie uner­kannt bleibt oder nicht behan­delt wird. Bis­wei­len kann es zwar dazu kom­men, dass das Krank­heits­bild bereits in einem Früh­sta­di­um nicht wei­ter fort­schrei­tet, ohne dass der Pati­ent dadurch groß beein­träch­tigt wird. Doch gibt es auch Fäl­le, bei denen ein Schmerz- und Ent­zün­dungs­ge­sche­hen schub­wei­se auf­tritt und größ­te Pro­ble­me berei­tet. Ist die Wir­bel­säu­le bereits inten­siv knö­chern durch­baut, kann sich die Schmer­z­in­ten­si­tät sogar auf Kosten einer deut­lich fort­ge­schrit­te­nen Bewe­gungs­ein­schrän­kung redu­zie­ren. Dirk Günt­hel kennt vie­le die­ser Krank­heits­ver­läu­fe. Der erfah­re­ne Rheu­ma­to­lo­ge arbei­tet nicht nur kli­nisch, son­dern hält auch Sprech­stun­den im Ambu­lan­ten Behand­lungs­zen­trum Ober­main ab, das wie eine Pra­xis funktioniert.

„Ent­zün­dun­gen und Schmer­zen im Bereich der Wir­bel­säu­le beim jun­gen Men­schen, die über Wochen hin­weg andau­ern, soll­ten auch auf Mor­bus Bech­te­rew hin unter­sucht wer­den“, rät des­halb Günt­hel. „Die Schmer­zen begin­nen in der Jugend oder im frü­hen Erwach­se­nen­al­ter, oft­mals schlei­chend und tre­ten ver­stärkt in der zwei­ten Nacht­hälf­te auf. Die Beweg­lich­keit der Gelen­ke nach dem Auf­ste­hen bes­sert sich oft erst nach mehr als einer hal­ben Stun­de.“ Doch auch Schmer­zen im Gesäß, gera­de bei län­ge­rem Sit­zen, kön­nen ein erstes Sym­ptom für Bech­te­rew sein. Dann sind die Darm-Kreuz­bein-Gelen­ke betrof­fen. Die Beweg­lich­keit der Wir­bel­säu­le kann deut­lich ein­ge­schränkt sein. Seh­nen­an­sät­ze kön­nen sich eben­falls ent­zün­den, sogar die Augen – bei­des typi­sche Sym­pto­me für die­se spe­zi­el­le rheu­ma­ti­sche Erkran­kung. Bei bis zu 10 Pro­zent der Betrof­fe­nen geht der Bech­te­rew auch mit einem Mor­bus Crohn ein­her, einer chro­nisch-ent­zünd­li­chen Darmerkrankung.

Ober­stes Ziel bei der Behand­lung des Mor­bus Bech­te­rew muss es sein, das Ent­zün­dungs­ge­sche­hen zu kon­trol­lie­ren und zu redu­zie­ren sowie die Beweg­lich­keit des Pati­en­ten weit­ge­hend zu erhal­ten. „Sicher­lich ist die medi­ka­men­tö­se The­ra­pie, unter ande­rem mit ziel­ge­nau ins Immun­sy­stem ein­grei­fen­den Bio­lo­gi­ka, eine Säu­le der Behand­lung“, erklärt Günt­hel. „Doch ganz ent­schei­dend ist dabei die mul­ti­moda­le Kom­plex­be­hand­lung, näm­lich das per­fek­te Zusam­men­spiel sich ergän­zen­der und auf den jewei­li­gen Men­schen abge­stimm­ter The­ra­pie­ver­fah­ren. Das ist der Königs­weg für einen Behand­lungs­er­folg.“ Bewe­gung und Phy­sio­the­ra­pie sind dabei genau­so unver­zicht­bar wie Ver­fah­ren der Phy­si­ka­li­schen The­ra­pie (unter ande­rem Wär­me- oder Käl­te­be­hand­lun­gen, Mas­sa­gen, Reizstrom).

Die exak­te Ursa­che für die Ent­ste­hung eines Mor­bus Bech­te­rew ist noch nicht bekannt. Aus­ge­gan­gen wird von einer Stö­rung des Immun­sy­stems. Eine Blut­un­ter­su­chung kann offen legen, dass bestimm­te, krank­heits­ty­pi­sche Ent­zün­dungs­pa­ra­me­ter erhöht sind. Als bild­ge­ben­de Ver­fah­ren kom­men Kern­spin­to­mo­gra­fie oder die Rönt­gen­auf­nah­me in Frage.