Eng­lisch ler­nen in den Feri­en – an einem der schön­ste Orte Eng­lands an der Süd­kü­ste für jun­ge Leu­te zwi­schen 14 und 17 Jah­ren – das bie­tet die AWO Forch­heim auch wie­der im Jahr 2023 an. Sprach­rei­sen bie­ten eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit, die frem­de Spra­che in All­tags­si­tua­tio­nen zu üben und gleich­zei­tig die Kul­tur des Lan­des ken­nen­zu­ler­nen. Die Schü­ler und Schü­le­rin­nen woh­nen bei Gast­fa­mi­li­en, unter der Woche fin­det Sprach­un­ter­richt (4 Schul­stun­den täg­lich) statt, in der rest­li­chen Zeit und am Wochen­en­de orga­ni­sie­ren die deut­schen Betreuer*innen ein attrak­ti­ves Frei­zeit­pro­gramm. Ein High­light ist vor der Heim­rei­se der zwei­tä­gi­ge Stopp in der Haupt­stadt Lon­don mit Besuch eines Musicals.

Die Ter­mi­ne für die Sprach­rei­sen sind in den Oster­fe­ri­en (02.04. – 15.04.2023), Pfingst­fe­ri­en (28.05. – 10.06.2023) und in den Somm­mer­fe­ri­en (28.07. – 10.08.2023; 08.08. – 21.08.2023; 19.08. – 01.09.2023). Wei­te­re Infos zu der Sprach­rei­se, sowie die Mög­lich­keit zur digi­ta­len Anmel­dung fin­den sich auf der Home­page der AWO unter www​.awo​-forch​heim​.de/​k​i​n​d​e​r​-​j​u​g​e​n​d​-​f​a​m​i​l​i​e​/​s​p​r​a​c​h​r​e​i​s​en/. Eine Rei­se­rück­tritt­ver­si­che­rung muss auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on von jeder*m Teilnehmer*in sel­ber abge­schlos­sen werden.

Ein­la­dung zum Infoabend

Ein Infor­ma­ti­ons­abend zu den Sprach­rei­sen fin­det am Mitt­woch, den 15. März 2023 um 18:30 Uhr im Saal 2 im BRK Kreis­ver­band Forch­heim, Hen­ri-Dun­ant-Str. 1, statt. Um Anmel­dung per Mail an christine.​schmitt@​awo-​forchheim.​de wird gebeten.

AWO Forch­heim