„Wir freu­en uns über 6 jun­ge Men­schen, die zum 1. Sep­tem­ber 2022 ihre Aus­bil­dung beim Staat­li­chen Bau­amt Bay­reuth begon­nen haben“, so Lei­ten­der Bau­di­rek­tor Uwe Zeu­schel, seit Ende Juni 2022 Lei­ter der Behör­de. „Unse­re jun­gen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen sind unser wert­voll­stes Gut. Sie haben die Auf­ga­be dafür zu sor­gen, dass den Men­schen in unse­rer Hei­mat auch in Zukunft ein intak­tes Bun­des- und Staats­stra­ßen­netz zur Ver­fü­gung steht“.

3 jun­ge Frau­en und 2 jun­ge Män­ner und haben sich für den Aus­bil­dungs­be­ruf „Stra­ßen­wär­ter/-in“ bei den Stra­ßen­mei­ste­rei­en Bay­reuth, Wun­sie­del und Hof ent­schie­den. Sie küm­mern sich künf­tig zusam­men mit Ihren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen mit Hil­fe eines moder­nen Maschi­nen- und Fuhr­parks um die Grün­pfle­ge von Stra­ßen, das Räu­men und Streu­en der Stra­ßen im Win­ter, die War­tung und Instand­hal­tung der Stra­ßen und ihrer Aus­stat­tung (Beschil­de­rung, Mar­kie­rung, Schutz­plan­ken) und füh­ren auf den Stra­ßen für die Ver­kehrs­si­cher­heit not­wen­di­ge bau­li­che Sofort­maß­nah­men durch. Dabei ist Team­work und Know­how gefragt. Und das Know­how bekom­men sie nun in der vor ihnen lie­gen­den Ausbildung.

Für das Berufs­bild des Bau­zeich­ners hat sich 1 jun­ger Mann ent­schie­den. Das Ein­satz­ge­biet der Bau­zeich­ner im Staat­li­chen Bau­amt umfasst alle bau­li­chen Pro­jek­te, die detail­lier­te Plä­ne erfor­dern. Bei der Umset­zung der Pro­jek­te im Hoch- und Stra­ßen­bau nach den Vor­ga­ben der Archi­tek­ten und Inge­nieu­ren sind eine schnel­le Auf­fas­sungs­ga­be und ein gutes räum­li­ches Vor­stel­lungs­ver­mö­gen gefragt.