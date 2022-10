Im Rat­haus lau­fen bereits die Vor­be­rei­tun­gen. Wer mit­ma­chen will, muss sich bald bewerben.

Kaum ist es Herbst gewor­den, schon klopft die Vor­weih­nachts­zeit an: In weni­gen Wochen fin­det bereits der Ecken­ta­ler Weih­nachts­markt auf dem Rat­haus­platz statt. Tra­di­tio­nell liegt der Ter­min auf dem ersten Advents­wo­chen­en­de – und das ist in die­sem Jahr der 26. und 27. Novem­ber. Bei Orga­ni­sa­to­rin Clau­dia Blöchl sind bereits zahl­rei­che Bewer­bun­gen von Stand­be­trei­bern ein­ge­gan­gen. Die Anmel­dung läuft noch bis zum 14. Oktober.

Wer dabei sein will, schickt eine E‑Mail an claudia.​bloechl@​eckental.​de mit fol­gen­den Anga­ben: voll­stän­di­ge Kon­takt­da­ten, geplan­tes Warensortiment/​Angebot, Platz­be­darf, Strom­be­darf. Bei Bedarf kön­nen Buden gelie­hen wer­den. Wel­che Bewer­ber zum Zug kom­men, ent­schei­det sich bis Ende Okto­ber. Bei wei­te­ren Fra­gen steht Clau­dia Blöchl unter 09126/903 228 zur Verfügung.