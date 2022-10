„Wir haben den Daten­tur­bo gezün­det. In der Stadt Bay­reuth legen wir jetzt mit den ersten 9.000 Haus­hal­ten in 2021/22 den digi­ta­len Grund­stein für Anwoh­nen­de und Gewer­be­trei­ben­de“, sagt Erwin Rie­ger, Local Head Fiber Süd der Telekom.„Wir dan­ken der Stadt für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en und wer­den das Pro­jekt zügig umset­zen,“ sagt Sven­ja Herr­mann, Key Account Mana­ge­rin Tech­nik Tele­kom „Wir wer­den die Beein­träch­ti­gun­gen für die Anwohner/​innen so gering wie mög­lich hal­ten. Wir gehen immer in über­schau­ba­ren Bau­ab­schnit­ten vor.“

„Die Deut­sche Tele­kom wer­tet mit der geplan­ten Inve­sti­ti­on nicht nur unse­re Stadt, son­dern jedes ein­zel­ne Grund­stück im Aus­bau­ge­biet auf“, sagt Tho­mas Ebers­ber­ger, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth. „Ein schnel­ler Inter­net-Anschluss gehört heu­te zu den wich­tig­sten For­de­run­gen, die von jun­gen Fami­li­en und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men an die Poli­tik gestellt werden.“

„Beim FTTH-Aus­bau endet das Glas­fa­ser-Kabel nicht mehr im Ver­tei­ler­ka­sten am Stra­ßen­rand, son­dern muss bis ins Gebäu­de gezo­gen wer­den“, erklärt Enri­co Del­fi­no, Regio­nal­ma­na­ger der Tele­kom. „Dafür brau­chen wir die Geneh­mi­gung der jewei­li­gen Eigentümer/​innen. Schließ­lich betre­ten wir Pri­vat­grund. Den Anstoß kön­nen Mieter/​innen glei­cher­ma­ßen geben, wenn sie sich bei uns melden.“

Das Unter­neh­men plant, die erste Tran­che Bay­reuth Innenstadt/​Birken in 2022 abzu­schlie­ßen. Dabei wur­den rund zehn Kilo­me­ter Glas­fa­ser ver­legt und 32 Ver­tei­ler gebaut. Als Näch­stes fol­gen die Berei­che „Bir­ken Süd“, „Glocken“ und „Gar­ten­stadt“. Eigentümer/​innen im Aus­bau­ge­biet kön­nen sich die Glas­fa­ser-Anbin­dung ihrer Immo­bi­lie ab sofort sichern, ent­we­der online unter www​.tele​kom​.de/​g​l​a​s​f​a​ser oder tele­fo­nisch 0800 2266100. Auch wer zur Mie­te wohnt, kann jetzt schon einen Glas­fa­ser-Anschluss buchen. Die Tele­kom wird dann mit den Vermieter/​innen Kon­takt auf­neh­men und klä­ren, wie die Glas­fa­ser ins Haus kommt.

Eine Immo­bi­lie mit schnel­lem Inter­net ist für die Zukunft bestens gerü­stet. Sie lässt sich ein­fa­cher ver­mie­ten oder ver­kau­fen. Dar­über hin­aus bie­tet der Glas­fa­ser-Anschluss alle Mög­lich­kei­ten für digi­ta­le Anwen­dun­gen: Zum Bei­spiel Home­of­fice-Anbin­dung, Smart Home, IP-TV, Strea­ming Dien­ste, Online-Gaming oder auch Telemedizin.

Die Tele­kom wird bis 2028 rund 80 Pro­zent aller Haus­hal­te in Bay­reuth mit Glas­fa­ser ausbauen.