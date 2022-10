Rund 2.000 Besu­cher woll­ten Mit­te Sep­tem­ber am „Tag des offe­nen Denk­mals“ einen Blick in den „Offe­nen Park“ wer­fen. Schließ­lich ist das sehens­wer­te Are­al rund um das Schloss Unter­lein­lei­ter in Pri­vat­hand und nicht zugäng­lich. Neben­an im Evang­li­schen Gemein­de­haus nutz­ten meh­re­re hun­dert Gäste nach der Besich­ti­gung beim „Kir­chen­kaf­fee“ das rei­che Ange­bot aus fast 40 selbst­ge­backe­nen Kuchen und Tor­ten. Allen ent­stamm­ten flei­ßi­gen Hän­den in Unter­lein­lei­ter und Dürr­brunn. Hin­zu kamen 150 Küch­la, die Chri­sta Hösch aus Ober­fel­len­dorf, sonst Mes­ne­rin in Streit­berg, frisch gebacken hat­te. „Bereits nach drei­ein­halb Stun­den waren wir aus­ver­kauft. So vie­le Leu­te waren da“, freu­te Hel­mut Schweng­ber, einer der 15 ehren­amt­li­chen Hel­fer. Den Erlös der guten Tat von 1.900 Euro kommt nun einer­seits der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de zugu­te. Den Löwen­an­teil von 1.000 Euro erhält aller­dings der ASB-Wün­sche­wa­gen. „Einem Bewoh­ner des Son­nen­hau­ses, einem Wohn­heim für behin­der­te Men­schen am Störn­ho­fer Berg, wur­de mit dem Wün­sche­wa­gen auch schon ein Lebens­traum erfüllt“. Solch eine groß­ar­ti­ge Sache wol­le man unter­stüt­zen. Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen 18 Jah­re durf­ten sich unter ande­rem Hoch­was­ser­op­fer in Bai­ers­dorf, krebs­kran­ke Kin­der in Erlan­gen oder syri­sche Geflüch­te­te in Eber­mann­stadt freu­en. „Ins­ge­samt haben wir schon mehr als 30.000 Euro gespendet“.