Die Fern­wär­me in Bay­reuth soll kom­plett kli­ma­neu­tral wer­den. Daher pla­nen die Stadt­wer­ke Bay­reuth, ihr teil­wei­se noch fos­sil befeu­er­tes Heiz­werk in der Kol­ping­stra­ße um eine nach­hal­ti­ge Ener­gie­zen­tra­le zu erwei­tern. Nach dem Vor­schlag des Unter­neh­mens, hier­für das Grund­stück des Stadt­ba­des zu ver­wen­den, hat der Auf­sichts­rat beschlos­sen, dass Alter­na­tiv­stand­or­te geprüft wer­den sol­len. Die Ergeb­nis­se lie­gen und vor: Stadt­wer­ke-Favo­rit ist die Flä­che vor dem Kolpinghaus.

Soll die Wär­me­wen­de gelin­gen – also vor allem dort, wo noch beson­ders viel fos­si­le Ener­gie im Ein­satz ist – muss gera­de in Deutsch­lands Innen­städ­ten die Fern­wär­me grün wer­den. Wich­tig, da vor allem dort die Häu­ser kaum mit Wär­me­pum­pen oder Pel­let­hei­zun­gen beheizt wer­den kön­nen. Die­ses Ziel ver­fol­gen auch die Stadt­wer­ke Bay­reuth, die zu die­sem Zweck ihr Heiz­werk in der Kol­ping­stra­ße erwei­tern müs­sen. „Auch wenn wir hier teil­wei­se Bio­gas ein­set­zen, ist Erd­gas dort unser Ener­gie­trä­ger Num­mer eins“, erklärt Stadt­wer­ke-Geschäfts­füh­rer Jür­gen Bay­er. „Davon wol­len wir weg und statt­des­sen auf Wär­me­pum­pen set­zen und für die Spit­zen­last bei­spiels­wei­se Hack­schnit­zel als nach­wach­sen­den Roh­stoff ein­set­zen. Um eine Erwei­te­rung kom­men wir nicht her­um, weil die bestehen­de Anla­ge wei­ter­lau­fen muss, da unse­re ange­schlos­se­nen Kun­den natür­lich durch­ge­hend Fern­wär­me brau­chen. Das bestehen­de System ein­fach vom Netz zu neh­men und anschlie­ßend auf erneu­er­ba­re Ener­gie umzu­stel­len, geht daher nicht.“

Im Juni unter­brei­te­ten die Stadt­wer­ke ihrem Auf­sichts­rat den Vor­schlag, hier­für das Grund­stück des Stadt­ba­des zu nut­zen und das Bad selbst zu schlie­ßen. Das Gre­mi­um erteil­te dar­auf­hin den Auf­trag, alter­na­ti­ve Grund­stücke ver­tieft zu prü­fen. Die Ergeb­nis­se lie­gen nun vor: „Nach ein­ge­hen­der Prü­fung und Ver­gleichs­ana­ly­se mit ande­ren Stand­or­ten im Umfeld bleibt das Grund­stück des Stadt­ba­des noch immer der tech­nisch und wirt­schaft­lich beste Stand­ort für eine nach­hal­ti­ge Ener­gie­zen­tra­le, der sich durch den Erhalt der Stadt­bad-Fas­sa­de zudem ide­al ins städ­te­bau­li­che Umfeld ein­fü­gen wür­de“, sagt Jür­gen Bay­er. „Das wird umso deut­li­cher, je län­ger man den Zeit­raum der Wirt­schaft­lich­keits­be­rech­nung ansetzt, der aus kauf­män­ni­scher Sicht den Weg­fall des Stadt­bad­de­fi­zits in Höhe von rund einer Mil­li­on Euro jedes Jahr beinhal­ten muss.“ Aber: Nach dem Beschluss des Stadt­ra­tes, sich den For­de­run­gen des Bür­ger­be­geh­rens ‚Ret­tet das Stadt­bad‘ anzu­schlie­ßen, ist es kei­ne Opti­on mehr.

Was sind also die Alter­na­ti­ven? Die Stadt­wer­ke haben ins­ge­samt sechs Grund­stücke im direk­ten Umfeld des Stadt­ba­des bewer­tet. Platz fin­den muss eine Ener­gie­zen­tra­le mit einem Flä­chen­be­darf von ins­ge­samt 2.000 Qua­drat­me­tern. Dar­in zum Ein­satz kom­men sol­len ein Bio­mas­se­kes­sel und Wär­me­pum­pen, die für eine Lei­stung von rund 15 Mega­watt sor­gen. Eben­so erfor­der­lich: Ein Kamin mit einer Höhe von rund 30 Metern.

Die schlech­ten Nach­rich­ten zuerst: „Eini­ge Grund­stücke sind grund­sätz­lich nicht mög­lich“, sagt Jür­gen Bay­er. Die Flä­che der Bahn – öst­lich des Stadt­ba­des gele­gen – steht nach Aus­kunft der Bahn nicht zum Ver­kauf. Auch eine Nut­zung bei­spiels­wei­se über einen Pacht­ver­trag schließt die Bahn aus. Das Gelän­de des Spiel­plat­zes am Roten Main inklu­si­ve der Stadt­bad­turn­hal­le ist zu schmal und bie­tet kei­ne Erschlie­ßung, um es mit Last­wa­gen errei­chen zu kön­nen. Der

Park­platz der Finanz­ver­wal­tung für sich betrach­tet – nörd­lich vom Stadt­bad gele­gen – ist zu klein, um dort die not­wen­di­ge Tech­nik unter­zu­brin­gen. Und auch der Park­platz direkt vor dem Stadt­bad kommt nicht infra­ge. „Er ist deut­lich zu schmal, weil wir uns dort an gesetz­li­che Min­dest­ab­stän­de hal­ten müs­sen – dort bekom­men wir die Anla­gen­tech­nik nicht umge­setzt“, sagt Bayer.

Bes­ser sieht es andern­orts aus – zumin­dest in der Theo­rie: Eine Ener­gie­zen­tra­le auf dem Weba­tex-Gelän­de wäre laut den Stadt­wer­ken tech­nisch denk­bar, wobei allein die Erschlie­ßung mit­tels Fern­wär­me­lei­tung Kosten in Höhe von rund 1,5 Mil­lio­nen Euro ver­ur­sa­chen wür­de. Die Lei­tung selbst könn­te nicht unter der Erde ver­legt wer­den, da im Boden der Tun­nel­stra­ße kein Platz mehr ist und eine Que­rung unter der Bahn­li­nie nicht mög­lich ist. Statt­des­sen müss­ten die Lei­tun­gen über den Roten Main geführt wer­den. Zudem ist laut Bay­er unklar, ob die Eigen­tü­mer eine Teil­flä­che ver­wer­ten wollen.

Tech­nisch umsetz­bar wäre die Ener­gie­zen­tra­le auf der Flä­che zwi­schen Kol­ping­haus und Hohen­zol­lern­ring, wo sich heu­te zwi­schen den Bäu­men ein Park­platz befin­det. „Das wäre mach­bar, wobei wir zusätz­lich die Park­platz­flä­che der Finanz­ver­wal­tung bräuch­ten“, sagt Jür­gen Bay­er. Aus einem Stand­ort wür­den somit zwei. Vor dem Kol­ping­haus wür­de auf einer nutz­ba­ren Bau­flä­che von 800 Qua­drat­me­tern eine zwei­stöcki­ge Ener­gie­zen­tra­le mit einer Höhe von rund acht Metern ent­ste­hen. „Im Ver­gleich zum Stadt­bad­grund­stück haben wir hier ein­fach viel weni­ger nutz­ba­re Grund­flä­che, wes­we­gen es ohne einen zwei­ten Stock hier nicht geht. Und auch dann wer­den wir dort nicht die Fern­wär­me­lei­stung instal­lie­ren kön­nen, wie es auf dem Gelän­de des Stadt­bads mög­lich gewe­sen wäre. Unab­hän­gig davon ist es in unse­rer Ana­ly­se die zweit­be­ste Variante.“

Infor­miert über die Ergeb­nis­se der Stand­ort­ana­ly­se sind die poli­ti­schen Man­dats­trä­ger bereits – die Stadt­wer­ke haben am Diens­tag alle Ergeb­nis­se ihrer Ana­ly­se den anwe­sen­den Stadt­rats­mit­glie­dern vor­ge­stellt. Nun will Geschäfts­füh­rer Jür­gen Bay­er das O.K. sei­tens des Auf­sichts­ra­tes, um die Pla­nun­gen zu ver­tie­fen. Wie hoch die Kosten für die Ener­gie­zen­tra­le an die­sem Stand­ort aus­fal­len wür­den, sei ohne jene Pla­nun­gen noch nicht abzu­schät­zen. Zuver­sicht­lich zei­gen sich die Stadt­wer­ke, dass das Pro­jekt geför­dert wür­de. „Das För­der­pro­gramm, das uns bis zu 10 Mil­lio­nen Euro an För­der­gel­dern in Aus­sicht gestellt hat, dürf­ten wir nicht mehr schaf­fen – hier sind För­der­an­trä­ge samt detail­lier­ter Plä­ne bis Ende des Jah­res ein­zu­rei­chen. Glück­li­cher­wei­se hat die EU-Kom­mis­si­on im August das Pro­gramm zur Bun­des­för­de­rung für effi­zi­en­te Wär­me­net­ze geneh­migt, auf das unse­re Bran­che schon seit lan­gem gewar­tet hat und zumin­dest eine För­de­rung von bis zu 40 Pro­zent ermöglicht.“

Posi­tiv bewer­tet Jür­gen Bay­er, dass die Fern­wär­me in Bay­reuth noch nie so viel Auf­merk­sam­keit bekom­men hat. „Wir haben bei­spiels­wei­se ein Objekt in der Nähe unse­rer Ener­gie­zen­tra­le Rönt­gen­stra­ße ange­bo­ten bekom­men, von dem wir nicht wuss­ten, dass es auf den Markt kommt. Soll­ten wir die­ses Pro­jekt umset­zen kön­nen, wäre das ein wich­ti­ger Schritt in punc­to Fern­wär­me, weil unse­re dor­ti­ge Ener­gie­zen­tra­le aus­ge­la­stet ist und wir andern­falls kei­ne neu­en Kun­den an unser Fern­wär­me­netz anschlie­ßen könn­ten. Auch die andern­falls not­wen­di­ge Kopp­lung mit unse­rer Ener­gie­zen­tra­le in der Kol­ping­stra­ße ist dann kein Muss mehr.“