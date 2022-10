Die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le von Nürn­berg über Hof nach Dres­den wur­de vor 30 Jah­ren in den Bun­des­ver­kehrs­we­ge­plan mit auf­ge­nom­men. Mitt­ler­wei­le ist das für die Regi­on so wich­ti­ge Schie­nen­ver­kehrs­pro­jekt in Fra­ge gestellt, denn eine neu­er­li­che Bewer­tung durch das Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um stuft die Elek­tri­fi­zie­rung der Teil­strecke Nürn­berg-Markt­red­witz mitt­ler­wei­le mit einem Nut­zen-Kosten-Fak­tor von ledig­lich 0,6 statt wie bis­her 1,3 als unwirt­schaft­lich ein. Damit droht die Gefahr, dass für wei­te Tei­le Ober­fran­kens, wie z.B. Bay­reuth, lang­fri­stig kein direk­ter Anschluss an den Schie­nen­fern­ver­kehr mög­lich sein wird.

Damit die für Nord­bay­ern und Süd­sach­sen bedeut­sa­me Schie­nen­ver­kehrs-ver­bin­dung trotz­dem noch aus­ge­baut und elek­tri­fi­ziert wird, haben sich die im Säch­sisch-Baye­ri­schen Städ­te­netz orga­ni­sier­ten Anrai­ner-Kom­mu­nen Chem­nitz, Zwickau, Plau­en, Hof, Markt­red­witz und Bay­reuth gemein­sam mit den Land­krei­sen Hof, Wun­sie­del, Kulm­bach, Bay­reuth, Nürn­ber­ger Land und Tir­schen­reuth, der Stadt Nürn­berg sowie dem Vogt­land­kreis zusam­men­ge­schlos­sen und dar­auf ver­stän­digt, eine Geschäfts­stel­le Bahn­elek­tri­fi­zie­rung bei der Logi­stik Agen­tur Ober­fran­ken e.V. in Hof einzurichten.

„Mit der Geschäfts­stel­le wer­den wir die bis­he­ri­gen Bemü­hun­gen an einem Ort bün­deln und kon­ti­nu­ier­lich bear­bei­ten“, erklärt Andre­as Wein­rich, Geschäfts­füh­rer der Logi­stik Agen­tur Ober­fran­ken. Auf­ga­be der Geschäfts­stel­le wird u.a. sein die bestehen­den Netz­wer­ke wie z.B. das Säch­sisch-Baye­ri­sche Städ­te­netz, die Inter­es­sens­ge­mein­schaft ‚Elek­tri­fi­zie­rung Nürn­berg – Bayreuth/​Cheb‘ oder die Inter­es­sens­ge­mein­schaft ‚Elek­tri­fi­zie­rung Ober­fran­ken-Ach­se‘ bei ihrer Arbeit zu unter­stüt­zen und dafür ein­zu­set­zen, dass die berech­tig­ten For­de­run­gen aus der Regi­on nach einem Ende der Ungleich­be­hand­lung im Bahn­ver­kehr mehr Gehör fin­den als dies bis­her der Fall war.

Am 1. Okto­ber hat die neue Geschäfts­stel­le mit Patrick Leitl als Geschäfts­stel­len­lei­ter nun die Arbeit auf­ge­nom­men. Leitl dazu: „Unser gemein­sa­mes Ziel muss sein die Regi­on end­lich unter Strom zu brin­gen. Dafür wer­de ich mich mit vol­ler Kraft einsetzen!“