Bekannt­ma­chung zur 32. Sit­zung des Bau- und Umwelt­aus­schus­ses am Diens­tag, 18. Okto­ber 2022, 19:00 Uhr im gro­ßen Sit­zungs­saal des Rathauses.

Tages­ord­nung: Öffent­li­che Sitzung

1. Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 27.09.2022

2. Bekannt­ga­be von Beschlüs­sen aus nicht­öf­fent­li­chen Sitzungen

3. Städ­te­bau­för­de­rung Forth; Sanie­rung des Büger Schlos­ses BA I; Vor­stel­lung der Ent­wurfs­pla­nung und Geneh­mi­gung der Kosten­be­rech­nung für den BA I

4. Sanie­rung und Umge­stal­tung der Eisen­stra­ße Teil­be­reich zwi­schen Sude­ten- und Hei­de­stra­ße, Vor­stel­lung der Ent­wurfs­pla­nung und Geneh­mi­gung der Kosten­be­rech­nung (vgl. BUA vom 05.04.2022)

5. Bau­leit­pla­nung; Bebau­ungs­plan Forth Nr. 9 a – Erwei­te­rung Wohn­bau­flä­che nörd­lich der Dr.-Rolf-Filler-Straße und west­lich der ERH 9

5.1 Abwä­gung der im Rah­men der öffent­li­chen Aus­le­gung ein­ge­gan­ge­nen Stel­lung­nah­men der Trä­ger öffent­li­cher Belan­ge und der Öffent­lich­keit gem. § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

5.2 Bil­li­gungs- und Auslegungsbeschluss

6. Bau­ge­biet Forth Nr. 9 a Nörd­lich der Dr.-Rolf-Filler-Straße, Vor­stel­lung der Erschlie­ßungs­pla­nung und Geneh­mi­gung der Kostenberechnung

7. Bau­an­trä­ge und Bauanfragen

7.1 Bau­vor­anfra­ge; Errich­tung einer Lager­flä­che aus Schot­ter für Schütt­gut mit einer mobi­len Brech­an­la­ge zum Recy­celn des Bau­schutts, einer Trom­mel­sieb­an­la­ge sowie eines bepflanz­ten Sicht- und Lärm­schutz­walls auf der Fl​.Nr. 408, Gem. Germersberg

7.2 Bau­an­fra­ge; Neu­bau von vier Ein­fa­mi­li­en­häu­sern, Fl.Nrn. 257/11 u. 257/12, Gem. Eschen­au, nähe Kalch­reu­ther Straße

8. Informationen