Zwei­mal „Weih­nach­ten für alle“

In die­sem Jahr fin­den nach der Pan­de­mie wie­der Bene­fiz­kon­zer­te in Forch­heim und Eggols­heim statt.

Forch­heim. Im kom­men­den Advent sol­len nach zwei Jah­ren Zwangs­pau­se, ver­ur­sacht durch die Coro­na-Pan­de­mie, wie­der Bene­fiz­kon­zer­te „Weih­nach­ten für alle“ statt­fin­den. Das hat die Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft der Frei­en Wohl­fahrts­ver­bän­de beschlos­sen als Dach­or­ga­ni­sa­ti­on für Cari­tas, Dia­ko­nie, BRK, ASB, AWO und Kin­der­schutz­bund im Land­kreis Forch­heim. Der Erlös soll Kin­dern aus Fami­li­en in Stadt und Land­kreis, die finan­zi­ell nicht gut gestellt sind, zu Gute kommen.

Tra­di­ti­ons­ge­mäß am 1. Advents­sonn­tag fin­det das Forch­hei­mer Bene­fiz­kon­zert statt, die­ses Mal am 27. Novem­ber 2022 um 18 Uhr in der Klo­ster­kir­che St. Anton. Die Mit­wir­ken­den, die für das Jahr 2020 zuge­sagt hat­ten, sind mit dabei: Das Vocal­ensem­ble Spi­rA­mor aus Erlan­gen, zwei Tanz­grup­pen vom Eggols­hei­mer „Tanz­punkt“ unter Lei­tung von Kir­sten Rich­ter, der Forch­hei­mer Gitar­rist und Musik­leh­rer Alex Feser sowie Dr. Elke Pucht­ler, Exper­tin für Pflanzen(heil)kunde und Buch­au­torin aus Adels­dorf. Sie wird die ver­bin­den­den Tex­te spre­chen. Das Bene­fiz­kon­zert wird seit 2008 von Mike Wutt­ke mit Künst­lern und Grup­pen aus der Regi­on gestaltet.

Seit eini­gen Jah­ren orga­ni­siert Richard J. Gügel aus Herolds­bach Bene­fiz­kon­zer­te im Land­kreis. Sein „Weih­nach­ten für alle“ fin­det am Sonn­tag, 4. Dezem­ber 2022 um 17 Uhr in der St. Mar­tins­kir­che in Eggols­heim statt. Mit­wir­ken­de sind der Chor „Scha­be­so“ sowie der Kir­chen­chor aus Eggols­heim, das Blas­or­che­ster des ört­li­chen Musik­ver­eins, und der Gesang­ver­ein Ein­tracht Thurn. Tex­te spricht der Forch­hei­mer Mund­art­dich­ter Rein­hold Schmitt.