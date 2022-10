Frisch ist nicht nur das Ange­bot auf den Cobur­ger Märk­ten, son­dern auch das neue Markt­ma­ga­zin mit dem schö­nen Titel „Knol­le“. Die Stadt Coburg hat über die Pro­jekt­grup­pe Stadt­ma­cher und gemein­sam mit den Marktbeschicker*innen die­ses Maga­zin als Test­ver­si­on aufgelegt.

Die Initiator*innen möch­ten mit der Knol­le zum Ein­kauf auf den Cobur­ger Märk­ten ein­la­den, gleich­zei­tig auf die kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten aus der Regi­on auf­merk­sam machen und lesens­wer­te Hin­ter­grund­ge­schich­ten erzählen.

Vor­ge­stellt wer­den Markt­leu­te mit ihren ganz spe­zi­fi­schen Ange­bo­ten, aber auch Son­der­ak­tio­nen wie die Markt­ral­lye, Kin­der­füh­run­gen oder aktu­el­le Veranstaltungen.

Im Heft gibt es außer­dem sai­so­na­le Rezept­ideen, klei­ne Gewinn­spie­le und immer aktu­el­le Infos rund um den Cobur­ger Wochen­markt, die Gemü­se­märk­te oder den Bauernmarkt.

Es liegt ab sofort an über 40 Aus­la­ge­stel­len im Stadt­ge­biet kosten­frei aus und wird am Sams­tag, 8. Okto­ber, erst­mals auch auf dem Wochen­markt ver­teilt. Prak­tisch: Die aktu­el­le Aus­ga­be kön­nen Wochen­markt­fans außer­dem ganz ein­fach auch am Bild­schirm durch­blät­tern unter: www​.coburg​.de/​m​a​e​r​kte.