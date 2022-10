Zur Muse­ums­nacht der Regi­on Coburg-Süd­thü­rin­gen prä­sen­tie­ren ganz unter­schied­li­che Muse­en und kul­tu­rel­le Ein­rich­tun­gen ihre sicht­ba­ren und ver­bor­ge­nen Schät­ze. Ein eige­ner Buss­hut­tle ver­bin­det sie an die­sem Abend mit­ein­an­der. Im Ein­tritts­preis von 4 Euro (Abend­kas­se: 5 Euro) ist die Nut­zung des Bus­ver­kehrs ent­hal­ten. Das Ange­bot der regio­na­len Muse­ums­nacht rich­tet sich ins­be­son­de­re an Fami­li­en. Für Kin­der ist der Besuch der regio­na­len Muse­ums­nacht frei. Aber auch für Ein­zel­be­su­cher und Grup­pen bie­tet der Abend ein rei­ches und viel­fäl­ti­ges Ange­bot aus den Berei­chen Natur, Kul­tur und Tech­nik. Im Mit­tel­punkt steht das Mot­to „Glas­klar“, das an allen Sta­tio­nen ein­falls­reich inter­pre­tiert wird und anläss­lich des 2022 von den Ver­ein­ten Natio­nen aus­ge­ru­fe­nen „Inter­na­tio­na­len Jahr des Gla­ses“ gewählt wurde.

Ins­ge­samt 16 Muse­en und kul­tu­rel­le Ein­rich­ten aus den Land­krei­sen Coburg, Hild­burg­hau­sen, Son­ne­berg und Kro­nach betei­li­gen sich an die­ser Gemein­schafts­ak­ti­on. Erst­mals öff­net das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie in Neu­stadt bei Coburg sei­ne Museumsnacht-Pforten.

Glas­klar – Regio­na­le Muse­ums­nacht der Regi­on Coburg-Süd­thü­rin­gen, 15. Okto­ber 2022, 18 bis 23 Uhr

Vor­ver­kauf der Ein­tritts­bänd­chen in allen teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen und den Tou­rist-Infor­ma­tio­nen Coburg, Son­ne­berg und Sess­lach (4 €, Abend­kas­se 5 €; Kin­der bis 16 Jah­re haben frei­en Eintritt)

Alle Pro­gramm-Infor­ma­tio­nen und Fahr­plä­ne: www​.regio​na​le​-muse​ums​nacht​.de

Teil­neh­men­de Ein­rich­tun­gen 2022