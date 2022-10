Die Gar­ten­bau­ver­ei­ne im Land­kreis laden an den bei­den kom­men­den Sonn­tag­nach­mit­ta­gen zu den tra­di­tio­nel­len Obst­märk­ten ein.

Den Anfang machen Küm­mel und Roman­s­thal am 9. Okto­ber 2022. Eine Woche spä­ter lädt am 16. Okto­ber 2022 dann Stu­blang zum Genie­ßen und Ein­kau­fen direkt vom Erzeu­ger ein. Am 16. Okto­ber 2022 fin­det auch das Herbst­fest der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main statt. An allen Orten wird es selbst­ge­backe­ne Kuchen, Kaf­fee und wei­te­re frisch zube­rei­te­te Lecke­rei­en geben.

Im Mit­tel­punkt der Ver­an­stal­tun­gen steht seit ihren Anfän­gen die Mög­lich­keit, sich direkt mit unge­spritz­tem Obst und Gemü­se, mit Frucht­auf­stri­chen, Säf­ten, Honig und ande­ren Ver­ede­lun­gen zu ver­sor­gen. Auch wenn die Ern­te bei den Äpfeln heu­er gering aus­fällt, so gibt es doch reich­lich Nüs­se, Bir­nen, Zwetsch­gen und Quit­ten. Und ein Sonn­tags-Spa­zier­gang durch die offe­nen Höfe in den Dör­fern ist alle­mal ein Genuss, so Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stromer.