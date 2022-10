Die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te erfreut sich im Land­kreis Coburg zuneh­men­der Beliebt­heit. Beim Feu­er­wehr-Ehrungs­abend der Stadt Seß­lach hat Land­rat Seba­sti­an Strau­bel am Mitt­woch­abend die 1500. Ehren­amts­kar­te im Cobur­ger Land her­aus­ge­ge­ben: Nor­bert Brück­ner, seit 1993 aktiv bei der Feu­er­wehr Unter­ell­dorf, hat die Kar­te und damit eine gan­ze Rei­he von Ver­gün­sti­gen bei Akzep­tanz­part­nern in der Regi­on bekommen.

Die Ent­wick­lung der Ehren­amts­kar­te im Land­kreis kann sich sehen las­sen. Tan­ja Alt­rich­ter ist im Land­rats­amt Ansprech­part­ne­rin für die Kar­te und kennt den aktu­el­len Stand: „Zum Stich­tag 1. Okto­ber haben wir heu­er bereits 305 Kar­ten her­aus­ge­ge­ben.“ Das sind fast 200 mehr als im ver­gan­ge­nen Jahr. Die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te gibt es in zwei Vari­an­ten: Die drei Jah­re gül­ti­ge blaue Kar­te erhal­ten zum Bei­spiel alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab dem 16. Lebens­jahr, die sich seit min­de­stens zwei Jah­ren durch­schnitt­lich fünf Stun­den pro Woche oder bei Pro­jekt­ar­bei­ten min­de­stens 250 Stun­den jähr­lich enga­gie­ren. Glei­ches gilt für Inha­ber einer Jugend­lei­ter­card oder Akti­ve von Orga­ni­sa­tio­nen im Kata­stro­phen­schutz und Ret­tungs­dienst. Wer über Jahr­zehn­te mit gro­ßem Enga­ge­ment ehren­amt­lich unter­wegs ist, kann sogar die gol­de­ne Ehren­amts­kar­te bean­tra­gen. Die­se ist dann unbe­grenzt gül­tig. Blaue Ehren­amts­kar­ten sind in die­sem Jahr 147 im Land­kreis aus­ge­hän­digt wor­den, 158 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben sogar neu die gol­de­ne Ehren­amts­kar­te bekommen.

Nach­dem es die Ehren­amts­kar­te im Land­kreis Coburg schon seit eini­gen Jah­re gibt, rät Tan­ja Alt­rich­ter den Inha­bern von blau­en Kar­ten, mal wie­der einen Blick auf die Gül­tig­keits­dau­er zu wer­fen: „Nach drei Jah­ren muss sie näm­lich neu bean­tragt wer­den.“ Eine auto­ma­ti­sche Ver­län­ge­rung der Kar­te gibt es nicht. Die For­mu­la­re für die Anträ­ge sind auf den Inter­net­sei­ten des Land­krei­ses sowie direkt beim Koor­di­nie­rungs­zen­trum „Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment“ im Land­rats­amt erhältlich.

Der­zeit gibt es 16 Akzep­tanz­part­ner in der Regi­on, die den Inha­bern von Ehren­amts­kar­ten Vor­tei­le und Ver­gün­sti­gun­gen ein­rei­chen. Die­se rei­chen von Ermä­ßi­gun­gen bei Ein­käu­fen bis hin zum ver­gün­stig­ten Ein­tritt in Muse­en sowie in zahl­rei­che Sport- und Erho­lungs­ein­rich­tun­gen. Die Liste der Akzep­tanz­part­ner ist eben­falls auf der Home­page des Land­krei­ses Coburg zu finden.

Kon­takt:

Infor­ma­tio­nen zum Erhalt der Ehren­amts­kar­te gibt es bei Tan­ja Alt­rich­ter im Land­rats­amt Coburg: Tele­fon­num­mer 09561/514‑5203 oder per Mail an tanja.​altrichter@​landkreis-​coburg.​de. Sie ist auch Ansprech­part­ne­rin für Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen, die Akzep­tanz­part­ner für die Ehren­amts­kar­te wer­den wollen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Baye­ri­schen Ehrenamtskarte

Blaue Ehren­amts­kar­te (Gül­tig­keit: drei Jahre)

Sie erhal­ten alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab 16 Jah­ren, die

sich seit min­de­stens zwei Jah­ren frei­wil­lig durch­schnitt­lich fünf Stun­den pro Woche oder bei Pro­jekt­ar­bei­ten min­de­stens 250 Stun­den jähr­lich enga­gie­ren oder

Inha­ber einer Julei­ca (Jugend­lei­ter­card) sind oder

aktiv in der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr sind mit abge­schlos­se­ner Trupp­mann­aus­bil­dung bzw. mit min­de­stens abge­schlos­se­nem Basis-Modul der Modu­la­ren Trupp­mann­aus­bil­dung (MTA), oder

als Ein­satz­kräf­te im Kata­stro­phen­schutz und im Ret­tungs­dienst mit abge­schlos­se­ner Grund­aus­bil­dung tätig sind oder

als Reser­vist regel­mä­ßig akti­ven Wehr­dienst in der Bun­des­wehr lei­sten, indem sie ent­we­der in den ver­gan­ge­nen zwei Kalen­der­jah­ren ins­ge­samt min­de­stens 40 Tage Reser­vi­sten-Dienst­lei­stung erbracht haben oder in den ver­gan­ge­nen zwei Kalen­der­jah­ren stän­di­ger Ange­hö­ri­ger eines Bezirks- oder Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos waren, oder

einen Frei­wil­li­gen­dienst ablei­sten in einem Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr (FSJ), einem Frei­wil­li­gen Öko­lo­gi­schen Jahr (FÖJ) oder einem Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst (BFD).

Gol­de­ne Ehren­amts­kar­te (Gül­tig­keit: unbegrenzt)

Sie erhal­ten

Inha­ber des Ehren­zei­chens des Ministerpräsidenten,

Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de und Ein­satz­kräf­te im Ret­tungs­dienst und in son­sti­gen Ein­hei­ten des Kata­stro­phen­schut­zes, die eine Dienst­zeit­aus­zeich­nung nach dem Feu­er­wehr- und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen-Ehren­zei­chen­ge­setz (FwHOEzG) haben,

Reser­vi­sten, die seit min­de­stens 25 Jah­ren regel­mä­ßig akti­ven Wehr­dienst in der Bun­des­wehr lei­sten, indem sie in die­ser Zeit ent­we­der ins­ge­samt min­de­stens 500 Tage Reser­vi­sten-Dienst­lei­stung erbracht haben oder in die­ser Zeit stän­di­ger Ange­hö­ri­ger eines Bezirks- oder Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos waren, und

Ehren­amt­li­che, die seit min­de­stens 25 Jah­ren min­de­stens 5 Stun­den pro Woche oder 250 Stun­den pro Jahr ehren­amt­lich tätig waren.

Die Liste der Akzep­tanz­part­ner in der Region