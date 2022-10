Eine hohe Aus­zeich­nung für ihr gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment hat Chri­stel Zschach (Röden­tal) im Cobur­ger Land­rats­amt bekom­men. Land­rat Seba­sti­an Strau­bel über­reich­te an die Mit­be­grün­de­rin der Klei­der­kam­mer des Mön­chrö­de­ner Mari­en­ver­eins, Orga­ni­sa­to­rin des Röden­ta­ler Senio­ren­sports und lang­jäh­ri­ge Gym­na­stik-Abtei­lungs­lei­te­rin beim TSV Mön­chrö­den die Ver­dienst­me­dail­le der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Die­se gilt als die höch­ste Aner­ken­nung, wel­che die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land für Ver­dien­ste um das Gemein­wohl ausspricht.

Chri­stel Zschach enga­giert sich ganz beson­ders im Senio­ren­sport. Dort hat sie nach einer Aus­bil­dung für ehren­amt­li­che Hel­fer meh­re­re Grup­pen auf­ge­baut, in denen Senio­rin­nen und Senio­ren trai­nie­ren und sich fit hal­ten kön­nen. Chri­stel Zschach küm­mert sich dabei auch per­sön­lich dar­um, dass Bewoh­ner von Senio­ren­hei­men an den Grup­pen­stun­den teil­neh­men kön­nen. Chri­stel Zschachs oft im Hin­ter­grund gelei­ste­te Tätig­keit sei ein wich­ti­ger Fak­tor für die erfolg­rei­che senio­ren­po­li­ti­sche Tätig­keit der Stadt Röden­tal, sag­te der Land­rat in sei­ner Lau­da­tio: „Sie hel­fen zahl­rei­chen älte­ren Men­schen, län­ger selb­stän­dig zu Hau­se blei­ben zu können.“

Neben dem Senio­ren­sport enga­giert sich Chri­stel Zschach im För­der­ver­ein des Awo-Senio­ren­zen­trums, aktu­ell als Lei­te­rin der Abtei­lung „Kin­der­tur­nen und Damen­gym­na­stik“ beim TSV Mön­chrö­den, im Vor­stand der Frau­en­uni­on Röden­tal, im Mön­chrö­de­ner VdK und für den Tier­schutz­ver­ein Coburg. Auch lei­tet sie einen Hand­ar­beits­kurs für Senio­ren im Awo-Treff am Bür­ger­platz in Rödental.