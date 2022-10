Elf Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz haben erfolg­reich ihre drei­jäh­ri­ge Aus­bil­dung zur/​m Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin abge­schlos­sen, zwei von ihnen erhal­ten für beson­ders gute Lei­stun­gen als Aner­ken­nung den Staats­preis der Regie­rung von Ober­fran­ken. Acht Absol­ven­ten wer­den von den Ein­rich­tun­gen des Kli­ni­kums in Forch­heim und Eber­mann­stadt über­nom­men. Bei einer klei­nen Fei­er­stun­de auf der Auß­en­ter­as­se des Mit­ar­bei­ter­ca­si­nos, die extra für die­sen Tag fer­tig­ge­stellt wur­de, wur­den die Exami­nier­ten beglückwünscht.

Distanz­un­ter­richt und Sprachschwierigkeiten

Sadegh Mes­bahzadeh (23), der in der Kar­dio­lo­gie am Stand­ort Eber­mann­stadt sei­ne Arbeit als Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger beginnt, erin­nert sich an die Anfän­ge der Aus­bil­dung: „Schwie­rig­kei­ten hat­te ich vor allem mit der Spra­che.“ Man­che Lern­ge­bie­te muss­te er sich zu Hau­se inten­siv erar­bei­ten und Lern­in­hal­te zum bes­se­ren Ver­ständ­nis nach­for­schen. „Das Schlimm­ste für mich war Distanz­un­ter­richt, denn mit tech­ni­schen Sachen konn­te ich nicht so gut umge­hen.“ Ursprüng­lich kommt Sadegh Mes­bahzadeh aus Afgha­ni­stan, ist im Iran auf­ge­wach­sen und 2015 nach Forch­heim gekommen.

Gro­ßer Bedarf an Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­gern im Land­kreis Forchheim

Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz gGmbH, Land­rat Dr. Her­mann Ulm, gra­tu­liert: „Als Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der und Land­rat, der die gan­ze Regi­on immer im Blick haben muss, auch mit unse­ren bei­den Stand­or­ten in Forchheim/​Ebermannstadt und den ande­ren medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen im Land­kreis, bin ich wirk­lich heil­froh, dass Sie hier erfolg­reich Ihre Aus­bil­dung hin­ter sich haben und mit vol­ler Kraft in unse­rer Regi­on durch­star­ten. Alles Gute und mei­ne Hochachtung!“

Der letz­te Kurs nach dem Krankenpflegegesetz

Es war der letz­te Kurs, der noch zu Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­gern nach dem Kran­ken­pfle­ge­setz aus­ge­bil­det wur­de, seit 2020 gilt die gene­ra­li­sti­sche Aus­bil­dung gemäß Pfle­ge­be­ru­fe­ge­setz. Kranken‑, Alten- und Kin­der­kran­ken­pfle­ge wer­den seit­her ein­heit­lich aus­ge­bil­det. Die Berufs­be­zeich­nung lau­tet Pfle­ge­fach­frau bzw. Pfle­ge­fach­mann. Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers unter­streicht: „Ein gro­ßer Abschnitt im Leben geht zu Ende. Wir freu­en uns, dass vie­le von Ihnen bei uns blei­ben. Sie sind etwas Beson­de­res, denn Sie sind der letz­te Kurs, der noch rich­tig gelernt hat, wie Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung funk­tio­niert. Schau­en Sie, dass Sie Ihre Zie­le errei­chen in einem sehr kri­sen­si­che­ren Job. Hier im Kli­ni­kum unter­stüt­zen wir Sie mit Fach­wei­ter­bil­dun­gen Inten­siv und OP oder zum Pra­xis­an­lei­ter. Kar­rie­ren im Haus sind mög­lich bis hin zur Sta­ti­ons­lei­tung. Wir fra­gen Sie in den Kur­sen auch nach Ihren Wün­schen ab, um die Aus­bil­dungs­struk­tu­ren zu ver­bes­sern. Soweit die­se umsetz­bar sind, wer­den wir sie umset­zen, auch wenn die Rea­li­sie­rung manch­mal etwas Zeit in Anspruch nimmt.“

Ruck­sack gefüllt mit Wis­sen und Erkenntnissen

Schul­lei­ter und Vor­stand des Aus­bil­dungs­ver­bun­des Pfle­ge im Land­kreis Forch­heim und Umge­bung, Andre­as Schnei­der, lobt: „Wir sind mit Ihnen froh und stolz auf Ihre beein­drucken­den Aus­bil­dungs­er­fol­ge. Sie haben nun in Ihrem ‚Ruck­sack‘ eine Fül­le von Wis­sen und Erkennt­nis­sen, die Ihnen bei Ihrer täg­li­chen Ver­ant­wor­tung für die Pati­en­tIn­nen nütz­lich sind. Wis­sen über Blut­gas­ana­ly­sen, aktu­el­le pfle­ge­wis­sen­schaft­li­che Grund­la­gen und vie­les ande­re – Sie gehö­ren jetzt zur neu­en Pfle­ge-Genera­ti­on für unse­re Pati­en­ten und Bewoh­ner! Ich wün­sche Ihnen, dass Sie die­sen Ruck­sack auch nut­zen, dass Sie auch mal kri­tisch nach­den­ken, hat jemand einen Ver­bes­se­rungs­vor­schlag? Und dar­über kon­struk­tiv im Team spre­chen.“ Musi­ka­lisch beglei­tet auf der Gei­ge wur­de die Fei­er von Pfle­ge­päd­ago­gin San­dra Kaiser.