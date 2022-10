Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on für Aus­zu­bil­den­de – Wirt­schafts­aka­de­mie in Bay­reuth boomt

Die Wirt­schafts­aka­de­mie, ein Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth und dem Wirt­schafts­band A9, ver­zeich­net in die­sem Jahr einen neu­en Höchst­stand an teil­neh­men­den Azu­bis, die seit Sep­tem­ber die Trai­nings durchlaufen.

Zehn regio­na­le Unter­neh­men sind in die­sem Aus­bil­dungs­jahr als Part­ner­un­ter­neh­men dabei und för­dern so ihren Nach­wuchs – für die Ver­an­stal­ter ein groß­ar­ti­ger Vertrauensbeweis.

