Berufs­ori­en­tie­rung mal anders: „Sze­ni­sche Hör­spiel­pro­duk­ti­on“ von Schüler/​Innen des Richard Wag­ner Gym­na­si­ums Bay­reuth am 14. Okto­ber 2022

Die sze­ni­sche Berufs- und Stu­di­en­be­ra­tung ist ein inno­va­ti­ves Kon­zept, um jun­ge Men­schen für das neue Stu­di­um zur aka­de­mi­schen Pfle­ge­fach­kraft zu begei­stern. Im Rah­men einer Pro­jekt­wo­che stel­len Schüler/​innen die gan­ze Band­brei­te des Berufs­felds vor.

Die Pro­jekt­prä­sen­ta­ti­on am Richard Wag­ner Gym­na­si­um in Bay­reuth fin­det am Frei­tag, den 14. Okto­ber von 10.00 bis 11.15 Uhr statt. Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen.Vor Ort unter­stützt wird die Akti­on des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge durch die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bayreuth.

