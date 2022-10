Jun­ge Men­schen für die Pfle­ge begei­stern und prak­ti­sche Berüh­rungs­punk­te schaf­fen, das ist das Ziel von Care4future. Die Mit­tel­schu­le St. Geor­gen hat nun in die­ser Woche wie­der mit Prak­ti­ka in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen der Regi­on begon­nen. Auf­takt war in der Pfle­ge­schu­le des bfz Bayreuth.

Aktu­ell sucht die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth wei­te­re inter­es­sier­te Schu­len, die eben­falls Inter­es­se haben, Prak­ti­kums­mög­lich­kei­ten auf­zu­bau­en. Zudem wer­den Ein­rich­tun­gen aus dem Gesund­heits- und Pfle­ge­be­reich gesucht, die Plät­ze für Schnup­per­prak­ti­ka anbieten.

Care4future – Schnup­per­prak­ti­kum Pfle­ge – Bay​reuth​.de