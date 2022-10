Am Frei­tag­abend woll­te ein 24-jäh­ri­ger KTM-Fah­rer auf der Kreis­stra­ße von Wei­lers­bach in Rich­tung Ret­tern einen Pkw über­ho­len. Dabei ver­lor er die Kon­trol­le über das Krad und kam vor dem Pkw rechts von der Stra­ße ab. Das Motor­rad stieß dabei gegen einen Was­ser­durch­lass und der Fah­rer kam in der angren­zen­den Wie­se zum Lie­gen. Am Pkw ent­stand kein Scha­den, am Motor­rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000,- Euro. Der Krad­fah­rer wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus verbracht.