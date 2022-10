Von Bach bis Flamenco: Der Kulturkreis Ebermannstadt präsentiert Gitarrenmusik mit Wolfgang Mayer am 9. Oktober 2022

Gitar­ren-Kon­zert mit Wolf­gang May­er in der Scheu­ne im Wiesent­gar­ten am Sonn­tag, 9. Okto­ber 2022 um 18 Uhr

Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt am Sonn­tag, den 9. Okto­ber 2022 um 18 Uhr (Ein­lass 17 Uhr) zu einem Gitar­ren­kon­zert mit Wolf­gang May­er in die Scheu­ne im Wiesent­gar­ten (Am Kir­chen­wehr 10) in Eber­mann­stadt ein.

Wolf­gang May­er prä­sen­tiert mit „La Gui­tar­ra – von Bach bis Fla­men­co“ eine musi­ka­li­sche Rei­se durch drei Jahr­hun­der­te Gitar­ren­mu­sik. Am Anfang lockt der Bach’sche Wohl­klang, wir begeg­nen Wer­ken von Hei­tor Vil­la Lobos, Isaac Albe­niz, Joa­quin Rodri­go und vie­len ande­ren mehr. Am Ende unse­rer Rei­se erwar­ten uns Fla­men­corhyth­men und spa­ni­sche Leidenschaft.

Seit 2002 ist Wolf­gang May­er vor­wie­gend soli­stisch unter­wegs und in ca. 150 Kon­zer­ten im Jahr kreuz und quer im deutsch­spra­chi­gen Raum zu hören.

Ter­min: Sonn­tag, den 9. Okto­ber 2022

Zeit: 18 Uhr (Ein­lass 17 Uhr)

Ver­an­stal­tungs­ort: Scheu­ne im Wiesent­gar­ten (Am Kir­chen­wehr 10), Eber­mann­stadt

Ein­tritt: 10 Euro, Abendkasse