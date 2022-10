Kli­ma­po­li­tik von Land­rat Kalb: Ein Scherbenhaufen?

Die Grü­ne Frak­ti­on im Kreis­tag sieht sich genö­tigt die Rechts­auf­sicht einzuschalten

Hart ins Gericht mit der Kli­ma­po­li­tik des Land­ra­tes ging die grün-alter­na­ti­ve Kreis­tags­frak­ti­on bei ihrer letz­ten Frak­ti­ons­sit­zung. „Wäh­rend Land­rat Kalb sich bis kurz vor den Kom­mu­nal­wah­len im März 2020 regel­mä­ßig mit Ver­tre­tern von Fri­days for Future getrof­fen hat­te, ist seit sei­ner Wie­der­wahl in den ver­gan­ge­nen 2,5 Jah­ren in der loka­len Kli­ma­po­li­tik gar nichts mehr pas­siert“, stellt Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Bernd Fricke fest. So habe es weder wei­te­re Tref­fen mit Fri­days for Future gege­ben, noch wur­den die Anträ­ge zur Kli­ma­po­li­tik des Bam­ber­ger Kli­ma­bünd­nis­ses in die Kreis­gre­mi­en gege­ben, ent­ge­gen vor­he­ri­ger Zusa­gen. Zur Erin­ne­rung: In der Stadt Bam­berg waren die­se Anträ­ge Grund­la­ge für eine Son­der­sit­zung des Stadtrates!

Nach­dem daher die grün-alter­na­ti­ve Kreis­tags­frak­ti­on im Febru­ar 2022 die­se Anträ­ge offi­zi­ell als eige­ne Anträ­ge gestellt hat, wur­den und wer­den die­se ent­ge­gen der Geschäfts­ord­nung des Kreis­ta­ges nicht behan­delt. Laut Geschäfts­ord­nung wären sie inner­halb von drei Mona­ten zu behan­deln. Des­halb sah sich die Kreis­tags­frak­ti­on jetzt ver­an­lasst, die Rechts­auf­sicht in Bay­reuth ein­zu­schal­ten. „Man bekommt auf Nach­fra­gen nicht mal eine Ant­wort der Kreis­ver­wal­tung. Das ist Poli­tik nach Gut­dün­ken von Land­rat Kalb, das las­sen wir uns nicht mehr gefal­len“, so Frak­ti­ons­vi­ze Hel­ga Bieberstein.

Doch damit nicht genug. Die Regio­nal­wer­ke benen­nen jetzt den vier­ten Geschäfts­füh­rer inner­halb von 1,5 Jah­ren. Und auch das soll nur eine Inte­rims­lö­sung sein. „Die Geschich­te der Regio­nal­wer­ke seit der Amts­über­nah­me durch Land­rat Kalb ist eine Geschich­te des Schei­terns und Zau­derns“, meint Kreis­rat Tho­mas Ochs. „Der Bau einer Klär­schlamm­t­rock­nungs­an­la­ge in Strul­len­dorf: geschei­tert. Und jetzt, wo über­all Gold­grä­ber­stim­mung beim Wind­kraft- und Pho­to­vol­ta­ik­aus­bau herrscht, han­geln sich die Regio­nal­wer­ke im Halb­jah­res-Rhyth­mus von einem Inte­rims­ge­schäfts­füh­rer zum Näch­sten“, so Ochs wei­ter. Jetzt gel­te es mit einem pro­fes­sio­nel­len Geschäfts­füh­rer und den rich­ti­gen Koope­ra­ti­ons­part­nern durch­zu­star­ten, denn Pro­jek­te gäbe es in den Land­kreis­ge­mein­den genü­gend. Wenn dazu aber der unter­neh­me­ri­sche Mut fehlt, kön­ne man die Regio­nal­wer­ke auch wie­der auf­lö­sen, ist sich die grü­ne Frak­ti­on einig.

Auch die Per­so­nal­po­li­tik im Bereich Kli­ma des Land­rats­am­tes ist fru­strie­rend. Die vor einem Jahr auf die neu geschaf­fe­ne Stel­le der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin ein­ge­stell­te Mit­ar­bei­te­rin hat bereits wie­der gekün­digt. Die Grün­de lie­gen auf der Hand. Sieht man sich bei­spiels­wei­se den sog. „Kli­ma­schutz­fahr­plan 3.0“ des Land­krei­ses Bam­berg an, wird schnell klar, dass die geli­ste­ten Pro­jek­te kaum für einen enga­gier­ten und wir­kungs­vol­len Kli­ma­schutz ste­hen, son­dern allen­falls blitz­licht­ar­tig ein­zel­ne Teil­maß­nah­men herausgreifen.

Selbst die Beset­zung des Kli­ma­schutz­bei­ra­tes stockt. Obwohl schon 2019 Einig­keit bestand, einen Kli­ma­schutz­bei­rat aus den ver­schie­de­nen Berei­chen der Zivil­ge­sell­schaft zu beru­fen, wur­de erst im Mai 2021 die Instal­la­ti­on des­sel­ben beschlos­sen. Die Beru­fung der Mit­glie­der dau­er­te noch­mals ein geschla­ge­nes Jahr. Nun soll­te die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung im Mai 2022 statt­fin­den (sie­he: https://​www​.fra​en​ki​scher​tag​.de/​g​e​m​e​i​n​d​e​/​b​a​m​b​e​r​g​/​f​a​h​r​p​l​a​n​-​f​u​e​r​-​k​l​i​m​a​s​c​h​u​t​z​-​a​r​t​-​1​2​6​967). Dar­auf war­ten wir aller­dings immer noch. Nach inter­nen Infor­ma­tio­nen soll der Kli­ma­schutz­bei­rat auf Betrei­ben des Land­ra­tes kein Antrags­recht für die Kom­mu­nal­gre­mi­en bekom­men. Kreis­rä­tin Bar­ba­ra Müllich erklärt hier­zu: „Einen zahn­lo­sen Tiger brau­chen wir nicht. Natür­lich ist die­ses Kom­pe­tenz­gre­mi­um, das Stadt und Land­kreis bera­ten soll, mit einem Antrags­recht aus­zu­stat­ten. Und es ist höch­ste Zeit, dass der Kli­ma­schutz­bei­rat end­lich sei­ne Arbeit auf­nimmt. Wie wol­len wir glaub­haft Kli­ma­schutz betrei­ben, wenn schon die Instal­la­ti­on eines ein­fa­chen Bei­rats 3,5 Jah­re dauert?“

Die aktu­el­len Zah­len des Kli­maaex­per­ten Tho­mas Foken bele­gen indes, dass wir in die­sem Som­mer das 3. hei­ße­ste Jahr seit 1879 und das 3. trocken­ste Jahr (nach 1911 und 1949) hat­ten. Nimmt man den Mai mit in die Betrach­tung, dann ist es sogar mit Abstand die trocken­ste Peri­ode seit 150 Jah­ren. Seit 2014 fehlt in der Sum­me fast ein gan­zer Jah­res­nie­der­schlag. „Wäh­rend also der Kli­ma­wan­del in unse­rer Regi­on zuneh­mend Fahrt auf­nimmt, mit allen Kon­se­quen­zen für Land­wirt­schaft, Forst und die Gesund­heit der Bür­ger, kommt die Kli­ma­po­li­tik des Land­rats­am­tes fast zum Still­stand. Zau­dern, ver­hin­dern, ver­harm­lo­sen und Schön­re­den durch den Land­rat sol­len tat­kräf­ti­ges Han­deln erset­zen. Da wer­de sich die grü­ne Kreis­tags­frak­ti­on mit aller Kraft dage­gen stem­men“, schloß Kreis­rat Bernd Fricke die Fraktionssitzung.