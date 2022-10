Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt in Koope­ra­ti­on mit der Stadt Eber­mann­stadt am Sams­tag, den 8. Okto­ber 2022 um 19.30 Uhr zur Eröff­nungs­ver­an­stal­tung zum 700-jäh­ri­gen Stadt­ju­bi­lä­um in das Hasen­berg­zen­trum, Feuersteinstr.11 ein. Der ehe­ma­li­ge Kul­tur­re­fe­rent des LK Toni Eckert wird im Vor­trag „Kon­rad von Schlüs­sel­berg und die Stadt­er­he­bung am Inn“ u.a. von der Schlacht bei Mühl­dorf am 28.9.1322 als aus­lö­sen­des Ereig­nis berichten.

Der Ein­tritt ist frei.