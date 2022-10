SPD-Kul­tur­herbst Eller­tal star­tet wieder

Vor­hang auf – mit 5 Trümpfen!

Mit fünf Trümp­fen will die SPD Eller­tal in ihrem dies­jäh­ri­gen Kul­tur­herbst punk­ten: Das wie­der hand­ver­le­se­ne Pro­gramm zün­det sowohl mit alt­be­kann­ten Humor­gra­na­ten wie Klaus Karl- Kraus oder auch Annet­te von Bam­berg, aber auch mit neu­en kaba­ret­ti­sti­schen Böl­lern wie Con­stan­ze Lind­ner. Dazu noch mit Six Pack und Drey­klang zwei musi­ka­li­sche Leucht­ra­ke­ten – die tra­di­ti­ons­rei­che Ver­an­stal­tungs­rei­he Pro­gramm kann sich sehen und hören lassen

Wir brin­gen Kul­tur ins Eller­tal“, schmun­zelt Wolf­gang Heyder, Chef der SPD Kul­tur AG. „Und das schon seit vie­len Jah­ren!“ Tau­sen­de Besu­cher ergötz­ten sich an den klei­nen und oft spä­te­ren Grö­ßen des baye­ri­schen und deut­schen Kaba­retts. Und manch­mal gelingt es auch Künst­le­rin­nen und Künst­ler ins Eller­tal zu locken, die grö­ße­re Büh­nen und höhe­re Besu­cher­zah­len gewohnt sind. „Vie­le Kaba­ret­ti­sten lie­ben die Urtüm­lich­keit der hie­si­gen Braue­rei­sä­le mit ihrer ganz beson­de­ren Atmo­sphä­re“, erklärt Heyder.

Die alt-ehr­wür­di­gen Braue­rei-Säle wie­der zum Leben zu erwecken, war vor rund 20 Jah­ren auch der Grün­dungs­ge­dan­ke des „SPD Kul­tur­herbst Eller­tal“. Seit­dem haben tau­sen­de Besu­cher in über 200 Kaba­rett­aben­de den Spott, die Kri­tik sowie die Kalau­er, Ein­sich­ten, Ansich­ten, Wort­spie­le, Spitz­fin­dig­kei­ten und Schen­kel­klop­fer der Kleinkünstler:innen mit einem Seid­la ein­hei­mi­schen Bier in der Hand genossen.

Heyder: „Ich freue mich wahn­sin­nig auf den Kul­tur­herbst, dan­ke den Brau­ern und unse­rem ehren­amt­li­chen Team – und ich hof­fe auf vol­le Säle und beste Stimmung!“

Na denn – Vor­hang auf für die neue Sai­son. Mit Klaus Karl-Kraus („Fasst Zamm!“) am Frei­tag, 14. Okto­ber 2022, Six Pack („Gold­sin­ger“), Frei­tag, 18. Novem­ber 2022, Annet­te von Bam­berg („Über 50 geht´s hei­ter wei­ter – Jeden­falls für Frau­en“ ) am 9. Dezem­ber 2022 – alle ab 20.00 Uhr im Saal der Braue­rei Reh in Lohn­dorf. Sowie Drey­klang am 17. Dezem­ber 2022 und Con­stan­ze Lind­ner („Miss Versdtänd­nis“) am 21. Janu­ar 2023 – alle um 20.00 Uhr im Hönig­saal in Tiefernellern.

Vor­ver­kauf: Tickets für alle Ver­an­stal­tun­gen gibt es unter www.ok-ticket.de sowie tele­fo­nisch unter 0951–23837.