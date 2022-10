Die Orts­grup­pe Forch­heim des Frän­ki­sche Schweiz – Ver­eins (FSV) schnürt am Sonn­tag, 09.10.2022, die Wan­der­stie­fel und lädt alle Mit­glie­der, Freun­de und Inter­es­sier­te zur Herbst­wan­de­rung ein.

Wir tref­fen uns um 9.00 Uhr am Nor­ma-Park­platz in der Bay­reu­ther Stra­ße in Forch­heim. Um 9.30 Uhr star­ten wir vom Wan­der­park­platz bei Mug­gen­dorf an der Stra­ße nach Engel­hards­berg und wan­dern durch die Oswald­höh­le über den Aus­sichts­turm Hohes Kreuz und die Rie­sen­burg ins Wie­sent- und Auf­seß­tal. Mit­tag­essen wer­den wir um ca. 12.00 Uhr in der Kuchenmühle.

Nach dem Mit­tag­essen wan­dern wir über Alberts­hof, die Kop­pen­burg und den Aus­sichts­pa­vil­lon Baby­lon zurück zum Park­platz bei Mug­gen­dorf. Die Wan­de­rung ver­läuft ins­ge­samt ca. 12 km und hat ca. 4 Stun­den rei­ne Geh­zeit. Es wäre schön, wenn Sie sich unter der Num­mer 09191 / 70 12 210 oder per E‑Mail unter wohlfuehlwanderer@t‑online.de auch wegen des Mit­tag­essens bei unse­rem Wan­der­füh­rer anmel­den würden.