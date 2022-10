Am Sams­tag, den 22. Okt. fin­det ein Soli­sten­kon­zert mit der inter­na­tio­nal bekann­ten Sopra­ni­stin Corin­na Schrei­ter in der Chri­stus­kir­che Neun­kir­chen am Brand statt. Beginn die­ses Sams­tag­abend-Kon­zer­tes ist 19.00 Uhr. Beglei­tet wird die renom­mier­te Sän­ge­rin bei die­sem Kon­zert­abend von dem Nürn­ber­ger Gitar­ri­sten Ste­fan Grasse.

Das her­vor­ra­gend auf­ein­an­der ein­ge­spiel­te und in Fran­ken sehr prä­sen­te Duo hat für das Kon­zert in der Chri­stus­kir­che eini­ge der schön­sten Kan­ta­ten, Ari­en und Lie­der Ihres Reper­toires aus­ge­wählt. Es erklingt eine Mischung aus welt­li­chen und geist­li­chen Kom­po­si­tio­nen, so zwei geist­li­che Kon­zer­te von Hein­rich Schütz, eine klei­ne Aus­wahl aus den Sche­melli­lie­dern von Joh. Seb. Bach, die Sät­ze Kyrie, Bene­dic­tus und Agnus Dei aus der „Mis­sa Puer­orum“, op. 62 von Joseph Rhein­ber­ger sowie als reiz­vol­les Klein­od die drei­tei­li­ge welt­li­che Hän­del­kan­ta­te „No se emen­derá ja-más“ HW 140, die auch unter dem Titel „Can­ta­ta Spagnuo­la“ bekannt ist. Die­ser Titel der sehr lei­den­schaft­li­chen Kan­ta­te mit spa­ni­schem Text weist auf die von Hän­del ursprüng­lich für die­se Kom­po­si­ti­on vor­ge­se­he­ne spa­ni­sche Gitar­re hin, die dem Werk das ent­spre­chen­de spa­ni­sche Kolo­rit ver­lei­hen soll­te. Mit „Bachia­nas Bra­si­lei­ras“ No. 5

kommt auch ein Werk des Bra­si­lia­ners Hei­tor Vil­la-Lobos für Gesang und Gitar­re zur Auf­füh­rung, das auch ein Stück süd­ame­ri­ka­ni­sches „Fee­ling“ ins Kon­zert bringt.

Dem roman­ti­schen Lied­schaf­fen fühlt sich das Duo beson­ders ver­bun­den, des­halb sind auch klang­schö­ne Kunst­lie­der von Franz Schu­bert und das Abend­lied „Früh­lings­rau­schen“ von Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy nach Tex­ten von W.v. Goe­the und Fr. Rück­ert im Kon­zert zu hören. Im gedruck­ten Pro­gramm fin­den Sie am Kon­zert­tag eine Über­set­zung der Tex­te. Als rein instru­men­ta­les „Schman­kerl“ steu­ert Ste­fan Gra­sse mit dem Stück „Früh­lings­rau­schen“ noch eine Eigen­kom­po­si­ti­on für Gitar­re solo bei.

Der Ein­tritt zu die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Kon­zert ist frei, die Chri­stus­ge­mein­de freut sich aber über eine Spen­de zur Deckung der Kon­zert­ko­sten . Ver­an­stal­ter ist die Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de Chri­stus­kir­che Neunkirchen.