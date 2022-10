Zur Erfül­lung ihrer Auf­ga­ben bedient sich die Stadt Forch­heim auf vie­len Gebie­ten pri­va­ter Unter­neh­men. Teils ist sie Allein­ei­gen­tü­me­rin oder an den Unter­neh­men durch antei­li­ge Kapi­tal­an­la­ge betei­ligt. In den Betei­li­gungs­be­richt 2022 kön­nen alle Ein­sicht neh­men: Er liegt in der Stadt­käm­me­rei, Schul­stra­ße 2, II. Stock, Zim­mer 227, 228 und 230, inner­halb der all­ge­mei­nen Geschäfts­stun­den öffent­lich aus. Auf der städ­ti­schen Home­page ist der Down­load unter www​.forch​heim​.de/​s​t​a​d​t​-​u​n​d​-​p​o​l​i​t​i​k​-​g​e​s​t​a​l​t​e​n​/​s​t​a​e​d​t​i​s​c​h​e​-​b​e​t​e​i​l​i​g​u​n​g​en/ zu finden.

Der Betei­li­gungs­be­richt 2022 ent­hält Aus­sa­gen dar­über, an wel­chen Unter­neh­men des pri­va­ten Rechts die Stadt Forch­heim als Gesell­schaf­te­rin oder Aktio­nä­rin betei­ligt ist. Zu jedem die­ser Unter­neh­men wird in dem Bericht ange­ge­ben, wel­chen öffent­li­chen Zweck es ver­folgt, wie die Betei­li­gungs­ver­hält­nis­se sind, wie sich die Orga­ne der Gesell­schaft zusam­men­set­zen, wie die Ertrags­la­ge des Unter­neh­mens ist, wel­che Kre­dit­auf­nah­men getä­tigt wur­den und wel­che Bezü­ge die Geschäfts­füh­rung erhält.

Der jähr­lich erschei­nen­de Betei­li­gungs­be­richt legt das Lei­stungs­an­ge­bot der Unter­neh­men im Ein­zel­nen dar und zeigt den hier­für erfor­der­li­chen Mit­tel­ein­satz auf. Dar­über hin­aus geht er auf das gebun­de­ne Ver­mö­gen und des­sen Finan­zie­rung ein und beschreibt die künf­ti­ge wei­te­re Unter­neh­mens­ent­wick­lung. Der Betei­li­gungs­be­richt gibt einen umfas­sen­den Ein­blick in ihr „Bür­ger­ver­mö­gen“. Die kom­mu­na­len Unter­neh­men wer­den auch wei­ter­hin für eine nach­hal­ti­ge und bedarfs­ge­rech­te Infra­struk­tur sowie hoch­wer­ti­ge Lebens­be­din­gun­gen zum Woh­le der Bürger*innen sorgen.