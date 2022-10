Medi­en­skan­da­le, kata­stro­pha­le Klas­sen­fahr­ten und eine emo­tio­na­le Reise

Das Kino-Cen­ter Forch­heim zeigt in der Woche von Don­ners­tag, 6. Okto­ber bis 12. Okto­ber 2022 das fol­gen­de Programm:

2.Woche! End­lich kommt der lang­ersehn­te 2. Teil des Kino-High­lights auf die gro­ße Lein­wand! 06.10.–12.10.22 „Die Schu­le der magi­schen Tie­re 2“ „Digi­tal“ freig. ab 0 Vor­stel­lun­gen.: Mo.-Fr. 15.30 Uhr, Sa.+So. 15.00 + 17.30 Uhr.

1.Woche! Ein Medi­en­skan­dal mit erst­klas­si­ger Beset­zung – packend erzählt von Micha­el Bul­ly Her­big! 06.10.–12.10.22 „Tau­send Zei­len“ „Digi­tal“ freig. ab 0 Vor­stel­lun­gen.: Mo.-Fr. 20.00 Uhr, Sa. 19.45 Uhr, So. 17.15 Uhr.

3.Woche! Lot­ta freut sich rie­sig auf ihre erste Klas­sen­fahrt, doch so man­che Kata­stro­phe naht! Nur noch 06.–12.10.22! „Mein Lot­ta-Leben 2“ „Digi­tal“ freig. ab 6 Vor­stel­lun­gen.: Mo.-Fr. 15.30 Uhr, Sa. 14.45 Uhr. Am So. fin­det kei­ne Vor­stel­lung statt!

1.Woche! Tra­gi­ko­mö­die über vier Freun­din­nen, die sich auf eine letz­te emo­tio­na­le Rei­se bege­ben! Nur 07.–12.10.22! „Over & Out“ „Digi­tal“ freig. ab 12 Vorst..: Fr., Mo.+ Mi. 19.45 Uhr, Sa. 19.30 Uhr, So. 14.45 Uhr. Do.+ Di. fin­det kei­ne Vorst. statt!

10.Woche! Die Eber­ho­fer-Saga geht mit explo­si­ven Ver­bre­chen und Paar­the­ra­pie in die näch­ste Run­de! Nur noch 06.,08.+11.10.22! „Gugl­hupf­ge­schwa­der“ „Digi­tal“ freig. ab 12 Vor­stel­lun­gen: Nur noch Do. 19.45 Uhr, Sa. 17.00 Uhr, Di. 19.45 Uhr!

14.Woche! Noch ein letz­tes Mal machen die klei­nen Mini­ons die Kino­lein­wand unsi­cher! Nur noch 06.–12.10.22! „Mini­ons – Auf der Suche nach dem Mini­boss“ „Digi­tal“ freig. ab 6 Vor­stel­lun­gen.: Mo.-Fr. 15.30 Uhr, Sa. + So. 14.45 Uhr.

4.Woche! Julia Roberts und Geor­ge Cloo­ney in einer roman­ti­schen Komö­die vor Traum­ku­lis­se! Nur noch 06.–12.10.22! „Ticket ins Para­dies“ „Digi­tal“ freig. ab 6 Vor­stel­lun­gen.: Mo.-Fr. 19.45 Uhr, Sa. 17.00 + 19.30 Uhr, So. 17.00 Uhr.

Neu­re­ge­lung: Fil­me ab 12 sind auch für Kin­der ab 6 in Beglei­tung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten gestattet!

Prei­se:

Union/​Apollo/​Domino 6,50–8,50 € (film­ab­hän­gig)

3D-Zuschlag, Über­län­gen­zu­schlag: 0,50 bis 1,00 €

Pop­corn 2,50 €

Cola 0,33 l = 2,50 €

Pils 0,5 l = 3,00 €

Tickets und wei­te­re Infos unter: www​.kino​-fo​.de

Ab sofort neu im Pro­gramm des Kino-Cen­ter Forchheim